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      Трамп отменил встречу с Путиным из-за Украины: появилась первая реакция Кремля

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      В Кремле отреагировали на решение Трампа отменить встречу с Путиным из-за событий в Украине
      В Кремле отреагировали на решение Трампа отменить встречу с Путиным из-за событий в Украине / Фото из открытых источников

      В Кремле отреагировали на отказ Дональда Трампа встретиться с Путиным из-за действий России в Азовском море. Там считают, что благодаря этому у президента РФ "будет несколько дополнительных часов для полезных встреч".

      Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, пишет российский "Интерфакс".

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      24 канал писал, что встреча американского президента Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным в рамках G20 в Аргентине официально отменена из-за нападения России на украинские суда в Азовском море.

      Зато в Кремле утверждают, что пока не видели официальной информации о решении Трампа.


      Если это так, у президента будет несколько дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита,
      – сказал Песков.


      Напомним, что ранее Дональд Трамп пригрозил, что может отменить запланированную в рамках G20 встречу с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал после того, как российские корабли открыли огонь и захватили три украинских военных судна с экипажами возле Керченского пролива. Вместе с тем, еще сегодня, 29 ноября, в Кремле уверяли, что встреча глав США и России все же состоится.

      Что случилось в Азовском море?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.

      Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

      29 ноября пленных военных вывезли в Москву в СИЗО.

      ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО КОНФЛИКТА В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Теги: Украина – Россия Новости России Владимир Путин Конфликт в Азовском море Новости политики Дональд Трамп Новости США
      Источник: 24 Канал
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