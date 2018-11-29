Трамп скасував зустріч із Путіним через Україну: з’явилась реакція Порошенка

Президент України Петро Порошенко прокоментував відмову Дональда Трампа зустрітися із Володимиром Путіним в рамках саміту G20.

Про це він повідомив у Twitter.

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24 канал писав, що зустріч американського президента Дональда Трампа з керманичем Кремля Володимиром Путіним в рамках G20 в Аргентині офіційно скасована через напад Росії на українські судна.

Ось як діють великі лідери,

– заявив Порошенко.

This is how great leaders act! https://t.co/Skm8UOIh6f — Петро Порошенко (@poroshenko) 29 листопада 2018 р.

Надаємо, що раніше Дональд Трамп пригрозив, що може скасувати заплановану в рамках G20 зустріч з президентом Росії Володимиром Путіном. Відповідну заяву очільник Білого дому зробив після того, як російські кораблі відкрили вогонь і захопили три українські військові судна з екіпажами біля Керченської протоки. Разом з тим, ще сьогодні, 29 листопада, у Кремлі запевняли, що зустріч глав США та Росії таки відбудеться.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі.



Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.

29 листопада полонених військових вивезли до Москви у СІЗО.