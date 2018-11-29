Трамп отменил встречу с Путиным из-за Украины: появилась реакция Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал отказ Дональда Трампа встретиться с Владимиром Путиным в рамках саммита G20.

Об этом он сообщил в Twitter.

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24 канал писал, что встреча американского президента Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным в рамках G20 в Аргентине официально отменена из-за нападения России на украинские суда в Азовском море.

Вот как действуют великие лидеры,

– заявил Порошенко.

This is how great leaders act! https://t.co/Skm8UOIh6f — Петро Порошенко (@poroshenko) 29 листопада 2018 р.

Напомним, что ранее Дональд Трамп пригрозил, что может отменить запланированную в рамках G20 встречу с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал после того, как российские корабли открыли огонь и захватили три украинских военных судна с экипажами возле Керченского пролива. Вместе с тем, еще сегодня, 29 ноября, в Кремле уверяли, что встреча глав США и России все же состоится.

Что случилось в Азовском море?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.



Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.



29 ноября пленных военных вывезли в Москву в СИЗО.