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      Трамп отменил встречу с Путиным из-за Украины: появилась реакция Порошенко

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      Порошенко прокомментировал решение Трампа не встречаться с Путиным
      Порошенко прокомментировал решение Трампа не встречаться с Путиным / 24 канал

      Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал отказ Дональда Трампа встретиться с Владимиром Путиным в рамках саммита G20.

      Об этом он сообщил в Twitter.

      Читайте также: Трамп отменил встречу с Путиным из-за Украины: появилась первая реакция Кремля

      24 канал писал, что встреча американского президента Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным в рамках G20 в Аргентине официально отменена из-за нападения России на украинские суда в Азовском море.

      Вот как действуют великие лидеры,
      – заявил Порошенко.

      Напомним, что ранее Дональд Трамп пригрозил, что может отменить запланированную в рамках G20 встречу с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал после того, как российские корабли открыли огонь и захватили три украинских военных судна с экипажами возле Керченского пролива. Вместе с тем, еще сегодня, 29 ноября, в Кремле уверяли, что встреча глав США и России все же состоится.

      Что случилось в Азовском море?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.

      Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

      29 ноября пленных военных вывезли в Москву в СИЗО.

      Теги: Новости Украины Дональд Трамп Новости политики Конфликт в Азовском море Владимир Путин Украина – Россия Петр Порошенко
      Источник: 24 Канал
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