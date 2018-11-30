Отмена встречи Трампа и Путина: эксперт рассказал, что будет делать дальше Кремль

Отмена встречи Трампа с Путиным на полях саммита G20 в Аргентине – самая жесткая санкция, которую сегодня мог сделать Запад в отношении к режиму Путина. Реакция Кремля показывает, как они ждали эту встречу. Поэтому согласятся по первому зову Вашингтона.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Василий Мокан.

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Как замечает политолог, реакция Запада, в частности Европы на прямую военную агрессию России в Азовском море достаточно мягкая. Декларативные заявления и никаких конкретных действий. И только США ответили жестко.

Показательная отмена встречи Трампа и Путина будет более эффективным шагом, чем если бы они о чем-то договаривались на саммите. В ситуации открытой агрессии России в Азовском море доминируют не экономические или внутриполитические факторы, а геополитика Кремля, направленная в сторону США. Кремль повышает ставки и показывает очередную точку дестабилизации как предмет торга с Трампом. Путин, очевидно, был готов уступить – пойти на деэскалацию в акватории Азовского моря взамен на определенные гарантии США. Возможно, выбивал бы гарантии не расширение НАТО на Восток,

– считает Василий Мокан.

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По словам политолога, Путин в течение этого года активно добивается не просто встречи с Трампом, а выхода на определенные договоренности относительно разных геополитических вопросов передела зон влияния в мире. Поэтому при условии освобождения Россией военнопленных украинских моряков и политзаключенных покажет прогресс, и администрация Трампа может передумать. Отмена встречи двух президентов связана с ситуацией в Азовском и Черном морях. Вашингтон призвал вернуть моряков.

Какой будет реакция Путина на отмену встречи, сложно прогнозировать. Как замечает Мокан, в таких случаях, как правило, реакция Путина зеркально жесткая. Кремль начинает дестабилизировать ситуацию в разных регионах мира. И в Украине тоже. С другой стороны, реакция Кремля, что несмотря на все они готовы договариваться, свидетельствует, что Путин хочет встречи с Трампом.

Как только в США скажут, что они готовы встречаться с Путиным, будет международная возможность, Кремль долго думать не будет и согласится. Путин с самого начала избрания Трампа хочет с ним встречаться и договариваться. Потому и вмешивался в выборы США, считая Трампа договороспособным. Ведущая роль в этой ситуации в США. Но надо учитывать внутриполитические настроения в США, где жестко восприняли обострение конфликта со стороны России в Азовском море,

– отметил Мокан.

Напомним, в Конгрессе США осудили противоправные действия России в Азовском море. Президент США Дональд Трамп заявил, что может отменить запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине, который состоится 30 ноября – 1 декабря из-за инцидента с захватом украинских военных кораблей в Азовском море. Позже Белый дом заявил, что не будет отменена встреча Трампа и Путина.



Впрочем 29 ноября Белый дом отменил встречу с Путиным. Кстати, США во второй раз отменяет встречу с Путиным. Как известно, президенты должны были встретиться 11 ноября в Париже. Однако переговоры не состоялись.

Что случилось в Азовском море?25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.



Россия не замедлила с реакцией. В ФСБ РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна, взяла в плен и арестовали 24 украинских моряка в оккупированном Крыму.