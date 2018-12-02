Эксперт назвал главные цели агрессии России в Азовском море

Наказать украинцев, поднять рейтинг Путина в России и спровоцировать нас – основные задачи открытой агрессии Кремля в Азовском море. При этом попутно решили захватить украинских моряков.

Такое мнение 24 каналу высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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Проблема не в том, было ли формальное нарушение украинскими судами 12-мильной зоны. Движение кораблей проходит близко от этой зоны. Это могло произойти и случайно. Можно было все сделать без применения огня. Но Россия показала силу. Не исключено, провоцировала украинских военных на ответный огонь. Чтобы заставить нас играть по российским правилам. Тогда неизвестно, как развилась бы ситуация. Инцидент с взаимным применением огня мог бы быть использован Россией для точечной, но демонстративной военной операции,

– считает Владимир Фесенко.

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Эксперт замечает: захват нарушителей с обеих сторон был и раньше – рыбаков и торговых судов. Но Украина не нарушала международное право. Имиджевые потери для России больше.

Когда началось прохождения наших военных судов, видимо, у Кремля появился план показательной силовой акции. Демонстрация силы и пропаганда для россиян и на Западе. Не захват моряков, чтобы потом торговаться их освобождением. Эта цель возникла попутно. Это отвлечение внимания от украинских политзаключенных в России и крымских татар, в отношении которых идут судебные процессы на аннексированном полуострове,

– убежден Владимир Фесенко.

Напомним, на спецсредстве Совбеза ООН большинство членов органа не поддержали проведение заседания по конфликту в Азовском море по той повестке дня, которую предлагала Россия – рассмотреть инцидент в Азовском море и Керченском проливе как провокации со стороны Украины. В Конгрессе США также осудили противоправные действия России в Азовском море.

Что случилось в Азовском море?

25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм.

Россия не замедлила с реакцией. В ФСБ РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение в Керченский пролив.

Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна, взяла в плен и арестовала 24 украинских моряка в оккупированном Крыму.