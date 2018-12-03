15:27
3 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Российский доктор зло. Защитник Путина
      Вєсті Кремля
      20:20, 1 декабря
      Вести. UA. Жир. Стена плача Яценюка. Соль на русские раны
      Вєсті.UA
      19:13, 1 декабря
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Табу и запреты в Союзе
      Згадати все
      22:30, 30 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      НАТО увеличило военное присутствие в Черном море, – Столтенберг

      212 Читати новину українською
      НАТО увеличивает присутствие в регионе Черного моря и следит за действиями РФ
      НАТО увеличивает присутствие в регионе Черного моря и следит за действиями РФ / Фото из открытых источников

      НАТО внимательно мониторит ситуацию в Черноморском регионе, следит за действиями Российской Федерации и уже увеличило свое военное присутствие в море.

      Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, передает "Европейская правда".

      Читайте также: Эксперт назвал главные цели агрессии России в Азовском море

      НАТО увеличило присутствие в Черноморском регионе. В прошлом году мы увеличили присутствие кораблей НАТО в Черном море с 80 до 120 дней. Мы имеем миссия оздушной полиции в регионе, а также у нас есть мультинациональная бригада в Румынии,
      – сказал генсек.

      Он подчеркнул, что Альянс продолжит изучать ситуацию в Черноморском регионе с учетом инцидента, который произошел в Керченском проливе. Тогда российские пограничники открыли огонь по украинским судам и захватили моряков ВМС.

      По его словам, НАТО и в дальнейшем поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и оказывает политическую и практическую поддержку.

      "Мы оказываем поддержку и разных формах: помогаем в модернизации Вооруженных сил, системы командования, противодействия киберугрозам. Несколько союзников также оказывают поддержку на двусторонней основе в виде оборудования и учений", – добавил Столтенберг.

      Также генсек отметил, что НАТО поддерживает усилия мирных переговоров в Минске в "нормандском формате".

      Напомним, ранее агрессию России в отношении Украины также резко осудили в Пентагоне. Там отмечают: Путину доверять нельзя. Глава Пентагона Джеймс Мэттис считает агрессивные действия Кремля в Азовском море и захват украинских кораблей пренебрежением к международному праву.

      Что известно об эскалации конфликта в Азовском море и его последствиях?
      25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порта Мариуполя планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу. Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков. После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря и запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Взамен Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Конфликт в Азовском море Новости политики НАТО Водный транспорт Оружие Йенс Столтенберг
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      SMS-рассылка фейков и пропаганда от России: быстро, просто, эффективно
      сегодня , 15:00 SMS-рассылка фейков и пропаганда от России: быстро, просто, эффективно
      Блог Медіа 228
      Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
      сегодня , 14:01 Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
      Олександр Бевза 81
      Як клерки у лампасах зривають переозброєння ЗСУ
      сегодня , 12:01 Як клерки у лампасах зривають переозброєння ЗСУ
      Андрій Воропаєв 2888
      13 топ-корупційних справ, які були фактично зруйновані прокурорами: шокуюче розслідування
      сегодня , 10:00 13 топ-корупційних справ, які були фактично зруйновані прокурорами: шокуюче розслідування
      Віталій Шабунін 357
      Трамп угрожает, Коэн сознается, Мюллер обвиняет – новости США за неделю
      сегодня , 08:40 Трамп угрожает, Коэн сознается, Мюллер обвиняет – новости США за неделю
      Максим Карижський 1890
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук