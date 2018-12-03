НАТО увеличило военное присутствие в Черном море, – Столтенберг

НАТО внимательно мониторит ситуацию в Черноморском регионе, следит за действиями Российской Федерации и уже увеличило свое военное присутствие в море.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, передает "Европейская правда".

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НАТО увеличило присутствие в Черноморском регионе. В прошлом году мы увеличили присутствие кораблей НАТО в Черном море с 80 до 120 дней. Мы имеем миссия оздушной полиции в регионе, а также у нас есть мультинациональная бригада в Румынии,

– сказал генсек.

Он подчеркнул, что Альянс продолжит изучать ситуацию в Черноморском регионе с учетом инцидента, который произошел в Керченском проливе. Тогда российские пограничники открыли огонь по украинским судам и захватили моряков ВМС.

По его словам, НАТО и в дальнейшем поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и оказывает политическую и практическую поддержку.

"Мы оказываем поддержку и разных формах: помогаем в модернизации Вооруженных сил, системы командования, противодействия киберугрозам. Несколько союзников также оказывают поддержку на двусторонней основе в виде оборудования и учений", – добавил Столтенберг.

Также генсек отметил, что НАТО поддерживает усилия мирных переговоров в Минске в "нормандском формате".

Напомним, ранее агрессию России в отношении Украины также резко осудили в Пентагоне. Там отмечают: Путину доверять нельзя. Глава Пентагона Джеймс Мэттис считает агрессивные действия Кремля в Азовском море и захват украинских кораблей пренебрежением к международному праву.

Что известно об эскалации конфликта в Азовском море и его последствиях?

25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порта Мариуполя планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу. Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков. После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря и запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Взамен Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.