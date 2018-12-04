Маленькая победа Россия частично разблокировала порты в Азовском море, – Омелян

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян утверждает, что сейчас движение судов в Керченском проливе осуществляется. Порты Бердянска и Мариуполя частично разблокированы, однако вход в Азовское море ожидают 17 судов, а выход – 1.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает пресс-служба ведомства.

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Известно, что частично разблокированы порты Бердянска и Мариуполя. Суда осуществляют свое движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов.

Суда останавливаются российской стороной, осматриваются, как и раньше, однако частично движение восстановлено,

– уточнил Владимир Омелян.

Кроме того, вход в Азовское море ожидают 17 судов, а выход –1. Еще 9 судов стоят у причалов в портах. Более того, Омелян подчеркнул, что разблокирование украинских портов стало возможным благодаря скоординированным действиям украинской власти, а также жесткой и однозначной международной реакции. Помогло и внимание со стороны иностранных СМИ.

Ранее 24 канал сообщал, что в Черном и Азовском морях зафиксированы аварии морских судов, обусловленные блокировкой Россией Керченского пролива. Аварии случались преимущественно из-за скопления кораблей вблизи пролива.

Что произошло в Азовском море?

25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.



Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.