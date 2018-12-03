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      РФ блокирует Керченский пролив: попали в аварии три иностранных судна

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      Одно из судов, которое попало в аварию, - Lady Maria
      Одно из судов, которое попало в аварию, - Lady Maria / МинВОТ

      В Черном и Азовском морях зафиксированы аварии морских судов, обусловленные блокировкой Россией Керченского пролива. Аварии случались преимущественно из-за скопления кораблей вблизи пролива.

      Соответствующую информацию обнародовали в МинВОТ.

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      С 25 ноября сотни кораблей находились в ожидании разрешения на проход через Керченский пролив, как в направлении Черного, так и в направлении Азовского морей. Корабли оставались на местах, образовывая скопления, что стало причиной ряда аварий,
      – говорится в сообщении.

      Так, говорится о столкновении 2 грузовых иностранных судов 30 ноября. Корабль под флагом Того Lady Maria в ходе маневрирования запутал свой гребной винт в якорную цепь грузового судна под флагом Мальты Azov Concord. В результате инцидента винт поврежден, а корабль Azov Concord потерял якорь с цепью. Оба корабля находились на своем пути к портам в Азовском море. Кроме этой аварии, на море вблизи Керченского пролива стало известно о еще одной – с участием российского судна.

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      Скопление кораблей вблизи Керченского пролива

      1 декабря на выходе из Азовского моря вблизи Керченского пролива буксир PAL 3 (Российская Федерация) потерял контроль над буксируемой баржей Shilaynyay, которая была загружена около 4000 тоннами пшеницы. Баржа оторвалась и села на мель у мыса Каменный. Капитан буксира несколько часов пытался самостоятельно снять баржу с мели, однако его попытки оказались тщетными.

      Допустив массовое скопление судов в районе Керченского пролива, Россия создала серьезную угрозу безопасности судоходства. Такие действия РФ являются грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, согласно которой Россия отвечает за безопасную навигацию судов,
      – добавили в министерстве.

      Что произошло в Азовском море?
      25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

      Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.

       
      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море Аннексия Крыма Аварии и ДТП Украина – Россия Керчь Водный транспорт
      Источник: 24 Канал
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