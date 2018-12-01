В Керченском проливе столкнулись иностранные корабли, – СМИ
В пятницу, 30 ноября, в Керченском проливе столкнулось 2 грузовых иностранных судна. Случилось это во время того как корабли направлялись в Азовское море из румынского порта Констанца.
Об этом сообщает FleetMon.
Корабль под флагом Того Lady Maria в ходе маневрирования запутал свой гребной винт в якорную цепь грузового судна под флагом Мальты Azov Concord. В результате инцидента винт поврежден, а корабль Azov Concord потерял якорь с цепью.
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Оба корабля направлялись из порта Констанца в Румынии в порты России и Украины, оба ждали разрешения на транзит через пролив,
– отмечает издание.
24 канал со ссылкой на министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна сообщал, что на вечер 28 ноября украинские порты, имеющие выход к Азовскому морю оставались заблокированными Россией на вход и выход. Говорится о портах Мариуполя и Бердянска. По данным Омеляна, Россия блокировала 35 судов.
Какой инцидент недавно произошел в Азовском море?
25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.
Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.
Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских военных моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму.
После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря.
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