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      В Керченском проливе столкнулись иностранные корабли, – СМИ

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      Корабль Lady Maria столкнулся с судном Azov Concord в Керченском проливе
      Корабль Lady Maria столкнулся с судном Azov Concord в Керченском проливе / Фото из открытых источников

      В пятницу, 30 ноября, в Керченском проливе столкнулось 2 грузовых иностранных судна. Случилось это во время того как корабли направлялись в Азовское море из румынского порта Констанца.

      Об этом сообщает FleetMon.

      Корабль под флагом Того Lady Maria в ходе маневрирования запутал свой гребной винт в якорную цепь грузового судна под флагом Мальты Azov Concord. В результате инцидента винт поврежден, а корабль Azov Concord потерял якорь с цепью.

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      Оба корабля направлялись из порта Констанца в Румынии в порты России и Украины, оба ждали разрешения на транзит через пролив,
      – отмечает издание.

      24 канал со ссылкой на министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна сообщал, что на вечер 28 ноября украинские порты, имеющие выход к Азовскому морю оставались заблокированными Россией на вход и выход. Говорится о портах Мариуполя и Бердянска. По данным Омеляна, Россия блокировала 35 судов.

      Какой инцидент недавно произошел в Азовском море?
      25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

      Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских военных моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря.

      Теги: Новости Украины Новости России Румыния Конфликт в Азовском море Аварии и ДТП Водный транспорт
      Источник: 24 Канал
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