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      В Германии предложили закрыть порты ЕС и США для российских судов

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      Аннегрет Крамп-Карренбауэр
      Аннегрет Крамп-Карренбауэр / Фото из открытых источников

      Генеральный секретарь немецкого "Христианско-демократического союза" Аннегрет Крамп-Карренбауэр, комментируя инцидент с агрессивной атакой Россией украинских кораблей, призвала Евросоюз и США обсудить возможность закрытия своих портов для российских судов.

      Об этом сообщило издание Stern.

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      Аннегрет Крамп-Карренбауэр заметила, что западные страны должны дать четкий ответ на "российскую агрессию в Азовском море".

      Одной из возможных ответов, например, может быть недопущение российских судов, приходящих из региона Азовского моря в европейские и американские порты, пока ситуация с Украиной не будет решена,
      – сказала она.

      Напомним, ранее в связи с эскалацией конфликта в Керченско-Азовском регионе к России обратились министры иностранных дел стран "Большой семерки". В частности, представители G7 призвали Кремль освободить захваченные возле Керченского пролива украинские корабли и их экипажи.

      Что произошло в Азовском море и почему это получило такой резонанс?25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.

      Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это, группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.

      Впоследствии в Кремле такие меры объяснили тем, что Украина осуществила провокацию – к примеру, когда российская сторона, в частности, требовала немедленно остановиться, украинские корабли якобы никоим образом не реагировали и осуществляли опасное маневрирование. Также в ведомстве заявили, что во время конфликта возле Керченского пролива на украинских кораблях якобы развернули артиллерийские установки, подняли их на 45 градусов и направили в сторону российских кораблей.

      ЭСкАЛАЦИЯ КОНФЛИКТА НА АЗОВЕ: МАТЕИРАЛЫ, НА КОТОРЫЕ СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

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      Теги: Новости США Европа Украина – Россия Конфликт в Азовском море Новости политики
      Источник: 24 Канал
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