У Німеччині запропонували закрити порти ЄС та США для російських суден

Генеральний секретар німецького "Християнсько-демократичного союзу" Аннегрет Крамп-Карренбауер, коментуючи інцидент з агресивною атакою Росією українських кораблів, закликала Євросоюз та США обговорити можливість закриття своїх портів для російських суден.

Про це повідомило видання Stern.

Читайте також: Агресія Росії на Азові: близько 100 депутатів Європарламенту зробили гучний заклик

Аннегрет Крамп-Карренбауер зауважила, що західні країни повинні дати чітку відповідь на "російську агресію в Азовському морі".

Однією з можливих відповідей, наприклад, може бути недопущення російських суден, що приходять з регіону Азовського моря в європейські і американські порти, поки ситуація з Україною не буде вирішена,

– сказала вона.

Нагадаємо, раніше у зв’язку з ескалацією конфлікту у Керченсько-Азовському регіоні до Росії звернулися міністри закордонних справ країн "Великої сімки". Зокрема, представники G7 закликали Кремль звільнити захоплені біля Керченської протоки українські кораблі та їхні екіпажі.

Що сталося в Азовському морі та чому це отримало такий резонанс?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це, група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.



Згодом у Кремлі такі кроки пояснили тим, що Україна здійснила провокацію – до прикладу, коли російська сторона, зокрема, вимагала негайно зупинитися, українські кораблі нібито жодним чином не реагували та здійснювали небезпечне маневрування. Також у відомстві заявили, що під час конфлікту біля Керченської протоки на українських кораблях начебто розгорнули артилерійські установки, підняли їх на 45 градусів і направили у бік російських кораблів.