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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Конфлікт в Азовському морі: ЄС висунув вимоги до Росії

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      Федеріка Могеріні
      Федеріка Могеріні / Getty Images

      Росія без зволікань зобов'язана звільнити захоплені в Азовському морі українські судна, їхній екіпаж та спорядження.

      Про це заявила представниця Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні, а саму заяву вже опублікували на сайті Європейської Ради.

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      Там наголосили, що захоплення Росією українських суден та їхнього екіпажу та відкриття вогню по ним є неприйнятним.

      Європейський Союз очікує, що Росія забезпечить безперешкодне та вільне проходження через Керченську протоку в Азовське море та з нього у відповідності до міжнародного права. Ми закликаємо усіх до максимальної стриманості з метою зниження напруження ситуації негайно. У цьому контексті ми також закликаємо Росію безумовно та без зволікань звільнити захоплені судна, їхній екіпаж та спорядження,
      – підкреслила Могеріні. 

      Вона нагадала, що загрозою міжнародній безпеці лишається і незаконна анексія Кримського півострова Росією у 2014 році, а зведення Керченського мосту порушує суверенітет та територіальну цілісність України.

      Європейський Союз не визнає і не буде визнавати незаконну анексію Кримського півострова Росією. Європейський Союз продовжить відстежувати уважно ситуацію та налаштований діяти належним чином у взаємодії з його міжнародними партнерами, – підсумувала представниця ЄС.

      Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.       

      Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.       

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.

      реакція світу на агресію росії в азовському морі
      Теги: Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Новини політики Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
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