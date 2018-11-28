Конфлікт в Азовському морі: ЄС висунув вимоги до Росії

Росія без зволікань зобов'язана звільнити захоплені в Азовському морі українські судна, їхній екіпаж та спорядження.

Про це заявила представниця Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні, а саму заяву вже опублікували на сайті Європейської Ради.

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Там наголосили, що захоплення Росією українських суден та їхнього екіпажу та відкриття вогню по ним є неприйнятним.

Європейський Союз очікує, що Росія забезпечить безперешкодне та вільне проходження через Керченську протоку в Азовське море та з нього у відповідності до міжнародного права. Ми закликаємо усіх до максимальної стриманості з метою зниження напруження ситуації негайно. У цьому контексті ми також закликаємо Росію безумовно та без зволікань звільнити захоплені судна, їхній екіпаж та спорядження,

– підкреслила Могеріні.

Вона нагадала, що загрозою міжнародній безпеці лишається і незаконна анексія Кримського півострова Росією у 2014 році, а зведення Керченського мосту порушує суверенітет та територіальну цілісність України.

Європейський Союз не визнає і не буде визнавати незаконну анексію Кримського півострова Росією. Європейський Союз продовжить відстежувати уважно ситуацію та налаштований діяти належним чином у взаємодії з його міжнародними партнерами, – підсумувала представниця ЄС.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.