Латвія закликає негайно звільнити українських моряків

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс закликав Росію звільнити захоплених в Азовському морі українських моряків і їхні кораблі.

Про це він повідомив у Twitter.

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Едгарс Рінкевичс написав, що після розмови з Павлом Клімкіним, він підтвердив рішучу підтримку України з боку Латвії щодо агресії Росії в Азовському морі.

Я закликаю Росію звільнити затриманих українських моряків і кораблі, Росія повинна припинити блокаду Керченської протоки,

– додав Міністр закордонних справ Латвії.

I just had phone conversation with my Ukrainian colleague @@PavloKlimkin, reiterated Latvia’s strong support to Ukraine over Russia’s aggression in #AzovSea, I call on Russia to release detained Ukrainian sailors and ships, Russia must discontinue blockade of #KerchStrait — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 28 ноября 2018 г.

Нагадаємо, що у Криму "суд" вже заарештував до 25 січня 15 затриманих у Керченській протоці українських моряків. Ще дев'ятьом захопленим українським морякам пред'явили обвинувачення в незаконному перетині кордону Росії. Крім того, моряків допитали в анексованому Криму. Незабаром "суд" обере запобіжний захід.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна та взяла в полон 24 українських моряків. 15 із них вже заарештували в окупованому Криму.