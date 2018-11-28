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      Латвія закликає негайно звільнити українських моряків

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      Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс закликає негайно звільнити українських моряків
      Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс закликає негайно звільнити українських моряків / news.tut.by

      Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс закликав Росію звільнити захоплених в Азовському морі українських моряків і їхні кораблі.

      Про це він повідомив у Twitter.

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      Едгарс Рінкевичс написав, що після розмови з Павлом Клімкіним, він підтвердив рішучу підтримку України з боку Латвії щодо агресії Росії в Азовському морі.

      Я закликаю Росію звільнити затриманих українських моряків і кораблі, Росія повинна припинити блокаду Керченської протоки,
      – додав Міністр закордонних справ Латвії.

      Нагадаємо, що у Криму "суд" вже заарештував до 25 січня 15 затриманих у Керченській протоці українських моряків. Ще дев'ятьом захопленим українським морякам пред'явили обвинувачення в незаконному перетині кордону Росії. Крім того, моряків допитали в анексованому Криму. Незабаром "суд" обере запобіжний захід.

      Що сталось в Азовському морі?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна та взяла в полон 24 українських моряків. 15 із них вже заарештували в окупованому Криму.

       

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Новини політики Павло Клімкін Латвія
      Джерело: 24 канал
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