У Криму триває "суд" над 9 українськими моряками: відомі деталі

Дев'ятьом захопленим у Керченській протоці українським морякам пред'явили обвинувачення в незаконному перетині кордону Росії. Крім того, моряків допитали в анексованому Криму. Незабаром "суд" обере запобіжний захід.

Про це повідомляє Громадське.

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Адвокат одного з українських моряків Едем Семедляєв заявив, що сьогодні, 28 листопада Київський районний суд Сімферополя обиратиме запобіжний захід Андрію Шевченку, Денису Гриценку, В'ячеславу Зінченку, Олегу Мельничуку, Юрію Без'язичному, Володимиру Лісовому, Богдану Небилиці, Євгенію Семидоцькому та Андрію Драчу.

Нагадаємо, що у Криму "суд" вже заарештував до 25 січня 15 затриманих у Керченській протоці українських моряків.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна та взяла в полон 24 українських моряків. 15 із них вже заарештували в окупованому Криму.

Дивіться відео про напад Росії на українські кораблі в Азовському морі:

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