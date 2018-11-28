В Крыму продолжается "суд" над 9 украинскими моряками: известны детали

Девятерым захваченным в Керченском проливе украинским морякам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы России. Кроме того, моряков допросили в аннексированном Крыму. Вскоре суд изберет меру пресечения.

Об этом сообщает Громадское.

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Адвокат одного из украинских моряков Эдем Семедляев заявил, что сегодня, 28 ноября Киевский районный суд Симферополя будет избирать меру пресечения Андрею Шевченко, Денису Гриценко, Вячеславу Зинченко, Олегу Мельничуку, Юрию Безязичному, Владимиру Лисовому, Богдану Небылице, Евгению Семидоцкому и Андрею Драчу.

Напомним, что в Крыму "суд" уже арестовал до 25 января 15 задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

Что случилось в Азовском море?25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.



Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка. 15 из них уже арестовали в оккупированном Крыму.

Смотрите видео о нападении России на украинские корабли в Азовском море: