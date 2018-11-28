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      Латвия призывает немедленно освободить украинских моряков

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      Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призывает немедленно освободить украинских моряков
      Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призывает немедленно освободить украинских моряков / news.tut.by

      Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал Россию освободить захваченных в Азовском море украинских моряков и их корабли.

      Об этом он сообщил в Twitter.

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      Эдгарс Ринкевичс написал, что после разговора с Павлом Климкиным, он подтвердил решительную поддержку Украины со стороны Латвии относительно агрессии России в Азовском море.

      Я призываю Россию освободить задержанных украинских моряков и корабли, Россия должна прекратить блокаду Керченского пролива,
      – добавил министр иностранных дел Латвии.

      Напомним, что в Крыму "суд" уже арестовал до 25 января 15 задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Еще девяти захваченным украинским морякам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы России. Кроме того, моряков допросили в аннексированном Крыму. Вскоре суд изберет им меру пресечения.

      Что случилось в Азовском море? 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.

      Россия не замедлила с реакцией. В ФСБ РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполб. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков. 15 украинских моряков уже арестовали в оккупированном Крыму.

       

       

      Теги: Конфликт в Азовском море Новости России Новости политики Латвия Павел Климкин
      Источник: 24 канал
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