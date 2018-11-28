Латвия призывает немедленно освободить украинских моряков

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал Россию освободить захваченных в Азовском море украинских моряков и их корабли.

Об этом он сообщил в Twitter.

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Эдгарс Ринкевичс написал, что после разговора с Павлом Климкиным, он подтвердил решительную поддержку Украины со стороны Латвии относительно агрессии России в Азовском море.

Я призываю Россию освободить задержанных украинских моряков и корабли, Россия должна прекратить блокаду Керченского пролива,

– добавил министр иностранных дел Латвии.

I just had phone conversation with my Ukrainian colleague @@PavloKlimkin, reiterated Latvia’s strong support to Ukraine over Russia’s aggression in #AzovSea, I call on Russia to release detained Ukrainian sailors and ships, Russia must discontinue blockade of #KerchStrait — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 28 ноября 2018 г.

Напомним, что в Крыму "суд" уже арестовал до 25 января 15 задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Еще девяти захваченным украинским морякам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы России. Кроме того, моряков допросили в аннексированном Крыму. Вскоре суд изберет им меру пресечения.

Что случилось в Азовском море? 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.



Россия не замедлила с реакцией. В ФСБ РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполб. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков. 15 украинских моряков уже арестовали в оккупированном Крыму.