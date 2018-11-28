Конфликт в Азовском море: ЕС выдвинул требования к России

Россия без промедления обязана освободить захваченные в Азовском море украинские судна, их экипаж и снаряжение.

Об этом заявила представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, а само заявление уже опубликовали на сайте Европейского Совета.

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Там отметили, что захват Россией украинских судов и их экипажа и открытие огня по ним неприемлем.

Европейский Союз ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственное и свободное прохождение через Керченский пролив в Азовское море и из него в соответствии с международным правов. Мы призываем всех к максимальной сдержанности с целью снижения накала ситуации немедленно. В этом контексте мы также призываем Россию безоговорочно и без промедления освободить захваченные суда, их экипаж и снаряжение,

– подчеркнула Могерини.

Она напомнила, что угрозой международной безопасности остается и незаконная аннексия Крымского полуострова Россией в 2014 году, а возведение Керченского моста нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Европейский Союз не признает и не будет признавать незаконную аннексию Крымского полуострова Россией. Европейский Союз продолжит внимательно отслеживать ситуацию и настроен действовать должным образом в сотрудничестве с его международными партнерами, – подытожила представительница ЕС.

Что случилось в Азовском море?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.



Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь до Мариуполя. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.