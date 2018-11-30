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      Конфлікт в Азовському морі: країни G7 офіційно звернулися до Росії

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      Країни G7 офіційно звернулися до Росії
      Країни G7 офіційно звернулися до Росії / Фото з відкритих джерел

      Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" закликали Росію звільнити захоплені біля Керченської протоки українські кораблі та їхні екіпажі.

      Про це повідомляється в заяві країн G7, розміщеній на сайті МЗС Канади.

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      Країни вважають, що немає виправдання використанню Росією військової сили проти українських кораблів і військово-морського персоналу.

      Ми, міністри закордонних справ країн "Великої сімки" Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії та Сполучених Штатів Америки та Високий представник Європейського союзу, висловлюємо нашу найсерйознішу стурбованість діями Росії проти України в Керченській протоці та навколишніх водах, які небезпечно підвищили напруженість,
       – написано у заяві.

      Більше того, країни G7 закликають Росію звільнити затримані екіпажі та судна, а також утримуватися від перешкоджання законному проходженню кораблів через Керченську протоку.

      Що сталося в Азовському морі та чому це отримало такий резонанс?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це, група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.

      Теги: Новини політики Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Велика сімка
      Джерело: 24 канал
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