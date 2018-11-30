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      Ми маємо справу з відновленням російської імперії, – міністр оборони Польщі

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      Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак
      Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак / belvpo.com

      Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Москва не змінила свого агресивного курсу і вже офіційно атакує Україну.

      Про це повідомляє "Польське радіо".

      Читайте також: Атака Росії на українські кораблі на Азові: Порошенко розповів важливі деталі

      Міністр нацональної оборони Польщі Маріуш Блащак сказав, що введення воєнного стану в Україні внаслідок обстрілу росіянами українських кораблів у Керченській протоці демонструє, що "Росія не змінила свого курсу, пов’язаного з агресією". Більше того, Блащак підкреслив, що Росія напала на Грузію 2008 року, потім на Україну 2014-го, а тепер російські війська вже офіційно атакують Україну.

      Ми маємо справу з поступовим відновленням російської імперії, з нападом та агресивною політикою. Точно та сама імперська політика, яку проводили раніше, проводять і нині,
      – додав міністр оборони Польщі.

      Крім того, Маріуш Блащак запевнив, що Польща буде протистояти порушенню міжнародного права.

      Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив що, за останньою інформацією, захоплені Росією поблизу Керченської протоки українські військові моряки перебувають у окупованому Криму.

      Що сталося в Азовському морі та чому це отримало такий резонанс?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це, група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.

      Теги: Новини політики Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Новини Польщі війна
      Джерело: 24 Канал
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