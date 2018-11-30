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      Мы имеем дело с восстановлением российской империи, – министр обороны Польши

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      Министр обороны Польши Мариуш Блащак
      Министр обороны Польши Мариуш Блащак / belvpo.com

      Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Москва не изменила своего агрессивного курса и уже официально атакует Украину.

      Об этом сообщает "Польское радио".

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      Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сказал, что введение военного положения в Украине в результате обстрела русскими украинских кораблей в Керченском проливе демонстрирует, что "Россия не изменила своего курса, связанного с агрессией". Более того, Блащак подчеркнул, что Россия напала на Грузию в 2008 году, затем на Украину в 2014-м, а теперь российские войска уже официально атакуют Украину.

      Мы имеем дело с постепенным восстановлением российской империи, с нападением и агрессивной политикой. Точно та же имперская политика, которую проводили раньше, проводится и сейчас,
      – добавил министр обороны Польши.

      Кроме того, Мариуш Блащак заверил, что Польша будет противостоять нарушению международного права.

      Напомним, ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что, по последней информации, захваченные Россией вблизи Керченского пролива украинские военные моряки находятся в оккупированном Крыму.

      Что случилось в Азовском море и почему это получило такой резонанс?25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.

      Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.

      Несмотря на это, группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь до Мариуполя. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинских кораблях, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.

      Теги: Новости политики Новости России Конфликт в Азовском море война Новости Польши
      Источник: 24 Канал
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