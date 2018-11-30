Где находятся захваченные в Азове Россией украинские моряки: ответ Климкина

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что, по последней информации, захваченные Россией вблизи Керченского пролива украинские военные моряки находятся в оккупированном Крыму.

Такое заявление чиновник сделал в эфире телеканала "1+1".

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"Мы все прекрасно понимаем, что такое находиться под контролем ФСБ. Мы стараемся сейчас, чтобы Красный Крест получил к ним доступ, и физический, и медицинский. Но мы прекрасно понимаем, что есть и психологическое давление, и физическое давление – все это возможно", – отметил он.

По словам Климкина, Украина прилагает усилия для освобождения украинских моряков "в режиме реального времени с помощью всех ее друзей".

Слухи, что украинских моряков перевезли в Москву, начали распространяться утром. Мы к этому подготовились в Москве, поскольку там у нас есть возможность добиваться доступа консулов, но на сегодня, они пока находятся на территории оккупированного Крыма

– подытожил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее крымскотатарский активист Нариман Джеляль сообщал, что захваченных Россией украинских моряков перевезли из оккупированного Симферополя , куда их доставили из Керчи, в российскую Москву, где они находятся в СИЗО "Лефортово".