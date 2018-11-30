Где находятся захваченные в Азове Россией украинские моряки: ответ Климкина
Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что, по последней информации, захваченные Россией вблизи Керченского пролива украинские военные моряки находятся в оккупированном Крыму.
Такое заявление чиновник сделал в эфире телеканала "1+1".
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"Мы все прекрасно понимаем, что такое находиться под контролем ФСБ. Мы стараемся сейчас, чтобы Красный Крест получил к ним доступ, и физический, и медицинский. Но мы прекрасно понимаем, что есть и психологическое давление, и физическое давление – все это возможно", – отметил он.
По словам Климкина, Украина прилагает усилия для освобождения украинских моряков "в режиме реального времени с помощью всех ее друзей".
Слухи, что украинских моряков перевезли в Москву, начали распространяться утром. Мы к этому подготовились в Москве, поскольку там у нас есть возможность добиваться доступа консулов, но на сегодня, они пока находятся на территории оккупированного Крыма
– подытожил глава украинского внешнеполитического ведомства.
Напомним, ранее крымскотатарский активист Нариман Джеляль сообщал, что захваченных Россией украинских моряков перевезли из оккупированного Симферополя, куда их доставили из Керчи, в российскую Москву, где они находятся в СИЗО "Лефортово".
Что известно об эскалации конфликта в Азовском море и ее последствиях? 25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.
Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков.
После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Россия, в свою очередь, начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.