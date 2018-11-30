10:42
30 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС НОВОСТИ ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Грязная бумажка доллар. Тимати на службе у Путина
      Вєсті Кремля
      21:46, 29 ноября
      Вести.UA . Порошенко против Ляшко. Болтовня Гройсмана с Меркель
      Вєсті.UA
      19:49, 29 ноября
      Тандем Минобороны и застройщика: из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Субботники и воскресники
      Згадати все
      00:59, 28 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС НОВОСТИ ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Где находятся захваченные в Азове Россией украинские моряки: ответ Климкина

      54 Читати новину українською
      На сегодня, захваченные Россией украинские моряки находятся в Крыму, – Климкин
      На сегодня, захваченные Россией украинские моряки находятся в Крыму, – Климкин / Соцсети

      Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что, по последней информации, захваченные Россией вблизи Керченского пролива украинские военные моряки находятся в оккупированном Крыму.

      Такое заявление чиновник сделал в эфире телеканала "1+1".

      Читайте также: Трех раненых украинских моряков уже выписали из больницы оккупированной Керчи, – росСМИ

      "Мы все прекрасно понимаем, что такое находиться под контролем ФСБ. Мы стараемся сейчас, чтобы Красный Крест получил к ним доступ, и физический, и медицинский. Но мы прекрасно понимаем, что есть и психологическое давление, и физическое давление – все это возможно", – отметил он.

      По словам Климкина, Украина прилагает усилия для освобождения украинских моряков "в режиме реального времени с помощью всех ее друзей".

      Слухи, что украинских моряков перевезли в Москву, начали распространяться утром. Мы к этому подготовились в Москве, поскольку там у нас есть возможность добиваться доступа консулов, но на сегодня, они пока находятся на территории оккупированного Крыма 
      – подытожил глава украинского внешнеполитического ведомства.

      Напомним, ранее крымскотатарский активист Нариман Джеляль сообщал, что захваченных Россией украинских моряков перевезли из оккупированного Симферополя, куда их доставили из Керчи, в российскую Москву, где они находятся в СИЗО "Лефортово".

      Что известно об эскалации конфликта в Азовском море и ее последствиях? 25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Россия, в свою очередь, начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

      Украинские моряки в плену РФ: хроника последних событий
      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Конфликт в Азовском море Украинцы в плену РФ Аннексия Крыма Новости Крыма Павел Климкин МИД Украины Водный транспорт
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Тест-драйв года: внедорожник Rolls Royce Cullinan
      26 ноября , 14:00 Тест-драйв года: внедорожник Rolls Royce Cullinan
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук