Морпехи устроили флешмоб в поддержку украинских моряков: захватывающее видео

Николаевские военнослужащие устроили флешмоб под названием "Мы защитим" которым поддерживают 24 пленных моряков, которых незаконно захватили русские в Азовском море.

Видео со словами поддержки опубликовала 36-я отдельная бригада морской пехоты на своей странице в Facebook.

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Во флешмобе приняли участие морпехи, десантники, морская авиация, военно-морские силы и сухопутные войска Николаевщины.

Напомним, Россия после дерзкой атаки в Азовском море на корабле ВМС захватила 24 украинских моряков. Также в РФ убеждают, что в результате обстрела вышеупомянутых судов якобы "получили легкие ранения" трое украинских военных. В то же время страна-агрессор заявила, что все пострадавшие в результате нападения украинские моряки получили всю необходимую медицинскую помощь.

Что случилось в Азовском море?25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.



Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь до Мариуполя. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.



Впоследствии в Кремле такие меры объяснили тем, что Украина осуществила провокацию – к примеру, когда российская сторона, в частности, требовала немедленно остановиться, украинские корабли якобы никоим образом не реагировали и осуществляли опасное маневрирование. Также в ведомстве заявили, что во время конфликта возле Керченского пролива на украинских кораблях вроде развернули артиллерийские установки, подняли их на 45 градусов и направили в сторону российских кораблей.