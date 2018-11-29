15:56
29 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ НОВИНИ ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Як наповнюватимуть бюджет Росії. Підлабузник Михалков
      Вєсті Кремля
      21:27, 28 листопада
      Вєсті.UA. (Не)Виконані обіцянки Яценюка. Військова служба українських дітей
      Вєсті.UA
      20:32, 28 листопада
      Як бізнесмени в Україні допомагають РФ виробляти небезпечну зброю
      ЦРУ
      09:00, 28 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Суботники і недільники
      Згадати все
      00:56, 28 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ НОВИНИ ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Морпіхи влаштували флешмоб на підтримку українських моряків: захопливе відео

      2077 Читать новость на русском
      Морпіхи влаштували флешмоб на підтримку українських моряків
      Морпіхи влаштували флешмоб на підтримку українських моряків / Скріншот з відео

      Миколаївські військовослужбовці влаштували флешмоб під назвою "Ми захистимо" на підтримують 24 полонених моряків, яких незаконно захопили росіяни в Азовському морі.

      Відео зі словами підтримки опублікувала 36-та окрема бригада морської піхоти на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: "Моряки, тримайтесь": українці підтримують полонених військових – зворушливі відео

      У флешмобі взяли участь морпіхи, десантники, морська авіація, військово-морські сили та сухопутні війська Миколаївщини.

      Нагадаємо, Росія після зухвалої атаки в Азовському морі на кораблі ВМС захопила 24 українських моряків. Також у РФ переконують, що у результаті обстрілу вищезазначених суден нібито "зазнали легких поранень" троє українських військових. Водночас країна-агресор заявила, що усі постраждалі внаслідок нападу українські моряки отримали всю необхідну медичну допомогу. 

      Що сталося в Азовському морі?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.

      Згодом у Кремлі такі кроки пояснили тим, що Україна здійснила провокацію – до прикладу, коли російська сторона, зокрема, вимагала негайно зупинитися, українські кораблі нібито жодним чином не реагували та здійснювали небезпечне маневрування. Також у відомстві заявили, що під час конфлікту біля Керченської протоки на українських кораблях начебто розгорнули артилерійські установки, підняли їх на 45 градусів і направили у бік російських кораблів.

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Новини України Україна – Росія Збройні Сили України Новини Миколаєва
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Военное положение пугает украинцев: что должна делать власть
      сьогодні , 15:01 Военное положение пугает украинцев: что должна делать власть
      Юрій Бутусов 634
      Пам’ятка жителям областей, де ввели воєнний стан
      28 листопада , 19:01 Пам’ятка жителям областей, де ввели воєнний стан
      Олена Булан 67262
      Викрасти за 60 секунд: найзухваліші пограбування в кіно
      28 листопада , 16:30 Викрасти за 60 секунд: найзухваліші пограбування в кіно
      1358
      Саломе Зурабішвілі – новий президент Грузії: що про неї відомо
      сьогодні , 14:42 Саломе Зурабішвілі – новий президент Грузії: що про неї відомо
      Наталя Боднар 3332
      Профессии будущего: как изменится мир
      сьогодні , 13:01 Профессии будущего: как изменится мир
      Ксенія Прожогіна 929
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Чому європейці відмовляються від української яловичини
      7 серпня 2016 , 15:56
      Підсумок дня: "Мовний" закон - підписаний
       8 серпня 2012 , 19:49
      Головні новини футболу 3 жовтня: Коноплянка допоміг Шальке обіграти Локомотив, Олімпік змінив головного тренера
       4 жовтня , 07:00
      Шанс для Коноплянки: 5 великих клубів можуть звільнити тренерів – чому виграє українець
       16 листопада , 17:24
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук