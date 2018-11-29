Украина требует предоставить информацию о захваченных украинских моряках: появился ответ России

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова требует от российской коллеги Татьяны Москальковой проверить информацию о месте пребывания захваченных россиянами украинских моряков. Москалькова пообещала ответить в ближайшие сроки.

Об этом Денисова сообщила в Facebook.

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"В связи с противоречивыми сообщениями относительно места пребывания украинских военнопленных, обратилась к Уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно проверить эту информацию и проинформировать меня в кратчайшие сроки", – отметила она.

Российский омбудсмен ответила на просьбу Денисовой. Так, Татьяна Москалькова пообещала предоставить информацию о задержанных украинских военнопленных в кратчайшие сроки.

Ваше обращение получено и направлено в компетентные органы. О результатах вам будет сообщено,

– сообщила Москалькова.

Документ с ответом Денисова обнародовала на своей странице в Facebook.

Напомним, три украинские корабли "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" были атакованы россиянами 25 ноября в Азовском море во время приближения к Керченскому проливу. Российские ФСБшники таранили и стреляли по украинским морякам, в результате чего трое были ранены. После этого 24 наших бойца захватили и взяли в плен. В течение вторника и среды оккупационный суд в Керчи уже арестовал их на 2 месяца – до 25 января, в том числе и раненых.

Что случилось в Азовском море?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.



Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

29 ноября пленных военных вывезли в Москву в СИЗО.