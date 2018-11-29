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      ФСБ России ненароком подтвердила, что атаковала украинские корабли в международных водах

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      ФСБ России привела доказательства, что атаковала украинские корабли в международных водах
      ФСБ России привела доказательства, что атаковала украинские корабли в международных водах / Фото из открытых источников

      Федеральная служба безопасности России фактически подтвердила, что атаковала украинские корабли в международных водах Азовского моря. Об этом свидетельствуют опубликованная ФСБ хронология событий по версии российской спецслужбы.

      Об этом сообщает InfoResist.

      Согласно данным ФСБ, по украинским судам в 20:45 по московскому времени был открыт предупредительный огонь в России координатах Ш=44°53'47СШ, Д=36°25'76 ВД. Россияне утверждают, что они стреляли так, чтобы это могли увидеть украинские моряки.

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      Согласно опубликованным координатами, предупредительная стрельба велась на границе 12-мильной зоны.

      ФСБ также сообщила, что в 20:55 по московскому времени был открыт огонь по украинскому судну "Бердянск".

      Азовське море напад обстріл українські кораблі

      Согласно опубликованным координатам, это случилось почти в 14 милях от берега.

      В российской спецслужбе добавили, что в 21:27 по Москве украинский бронекатер "Никополь" был остановлен вертолетом Минобороны России Ка-52.

      ФСБ также опубликовала координаты места, где по мнению спецслужбы РФ, украинские корабли нарушили границу России. Эта точка расположена в 19 милях от берега России и в 14 милях от берега оккупированного Крыма.

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      Судя по данным, приведенным самой же Россией, как "нарушение" границы РФ, так и применение оружия на поражение произошло в международных водах.

      Из координат ФСБ о предупредительной стрельбе видно, что украинские корабли зашли на незначительное расстояние в 12-мильную зону (которая и так является украинской). При этом российская спецслужба не сообщает, как долго украинские корабли там находились. Возможно, украинские судна отклонились от курса и России было бы достаточно предупредить об этом. В любом случае это ставит под сомнение необходимость применения оружия и последующий захват бронекатеров и буксира ВМС Украины.

      Что случилось в Азовском море?
      25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.

      Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      Теги: Новости России Новости Украины Конфликт в Азовском море Украина – Россия Водный транспорт ФСБ
      Источник: 24 Канал
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