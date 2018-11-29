17:42
29 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ НОВИНИ ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Як наповнюватимуть бюджет Росії. Підлабузник Михалков
      Вєсті Кремля
      21:27, 28 листопада
      Вєсті.UA. (Не)Виконані обіцянки Яценюка. Військова служба українських дітей
      Вєсті.UA
      20:32, 28 листопада
      Як бізнесмени в Україні допомагають РФ виробляти небезпечну зброю
      ЦРУ
      09:00, 28 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Суботники і недільники
      Згадати все
      00:56, 28 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ НОВИНИ ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      ФСБ Росії ненароком підтвердила, що атакувала українські кораблі в міжнародних водах

      2014 Читать новость на русском
      ФСБ Росії навела докази, що атакувала українські кораблі в міжнародних водах
      ФСБ Росії навела докази, що атакувала українські кораблі в міжнародних водах / Фото з вільних мереж

      Федеральна служба безпеки Росії фактично підтвердила, що атакувала українські кораблі в міжнародних водах Азовського моря. Про це свідчать опублікована ФСБ хронологія подій за версією російської спецслужби.

      Про це повідомляє InfoResist.

      Згідно з даними ФСБ, по українських суднах о 20:45 за московським часом був відкритий попереджувальний вогонь в координатах Росії Ш=44°53'47СШ, Д=36°25'76 ВД. Росіяни стверджують, що вони стріляли так, щоб це могли побачити українські моряки.

      Читайте також: Військове керівництво Росії свідомо віддало наказ про обстріл українських кораблів: аудіодоказ

      Згідно з опублікованими координатами, попереджувальна стрільба велася на кордоні 12-мильної зони.

      ФСБ також повідомила, що о 20:55 за московським часом був відкритий вогонь по українському судну "Бердянськ".

      Азовське море напад обстріл українські кораблі

      Згідно з опублікованими координатами, це трапилося майже за 14 миль від берега.

      У російській спецслужбі додали, що о 21:27 за Москвою український бронекатер "Нікополь" був зупинений вертольотом Міноборони Росії Ка-52.

      ФСБ також опублікувала координати місця, де на думку спецслужби РФ, українські кораблі порушили кордон Росії. Ця точка розташована за 19 миль від берега Росії і за 14 миль від берега окупованого Криму.

      Читайте також: Які російські судна блокували Керченську протоку для українських кораблів

      Судячи з даних, наведених самою ж Росією, як "порушення" кордону РФ, так і застосування зброї на ураження сталося в міжнародних водах.

      З координат ФСБ про попереджувальну стрільбу видно, що українські кораблі зайшли на незначну відстань у 12-мильну зону (яка і так є українською). При цьому роісйська спецслужба не повідомляє, як довго українські кораблі там перебували. Можливо, українські судна відхилилися від курсу і Росії було б достатньо попередити про це. У будь-якому разі це ставить під сумнів необхідність застосування зброї і подальше захоплення бронекатерів і буксира ВМС України.

      Що сталось в Азовському морі? 25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму та 29 листопада вивезли до СІЗО у Москві.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.

      Теги: Новини України Новини Росії Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія ФСБ Водний транспорт
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Россия готовится к новому пакету санкций
      сьогодні , 17:01 Россия готовится к новому пакету санкций
      Злой Одессит 1033
      Военное положение пугает украинцев: что должна делать власть
      сьогодні , 15:01 Военное положение пугает украинцев: что должна делать власть
      Юрій Бутусов 1232
      Саломе Зурабішвілі – новий президент Грузії: що про неї відомо
      сьогодні , 14:42 Саломе Зурабішвілі – новий президент Грузії: що про неї відомо
      Наталя Боднар 4824
      Профессии будущего: как изменится мир
      сьогодні , 13:01 Профессии будущего: как изменится мир
      Ксенія Прожогіна 1192
      Кому належить Керченська протока
      сьогодні , 12:01 Кому належить Керченська протока
      Блог Медіа 4394
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Підсумок дня: "Мовний" закон - підписаний
       8 серпня 2012 , 19:49
      Скільки коштує зварити борщ: пізнавальна інфографіка
       14 травня 2016 , 07:05
      "Страждаю, а не граю роль", – Неймар різко відповів на критику
       30 липня , 19:33
      Головні новини футболу 30 липня: Хльобас і Рябоконь – найкращі в 2-му турі УПЛ, Ярмоленко обрав номер у Вест Хемі
       31 липня , 07:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук