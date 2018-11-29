ФСБ Росії ненароком підтвердила, що атакувала українські кораблі в міжнародних водах

Федеральна служба безпеки Росії фактично підтвердила, що атакувала українські кораблі в міжнародних водах Азовського моря. Про це свідчать опублікована ФСБ хронологія подій за версією російської спецслужби.

Про це повідомляє InfoResist.

Згідно з даними ФСБ, по українських суднах о 20:45 за московським часом був відкритий попереджувальний вогонь в координатах Росії Ш=44°53'47СШ, Д=36°25'76 ВД. Росіяни стверджують, що вони стріляли так, щоб це могли побачити українські моряки.

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Згідно з опублікованими координатами, попереджувальна стрільба велася на кордоні 12-мильної зони.

ФСБ також повідомила, що о 20:55 за московським часом був відкритий вогонь по українському судну "Бердянськ".

Згідно з опублікованими координатами, це трапилося майже за 14 миль від берега.

У російській спецслужбі додали, що о 21:27 за Москвою український бронекатер "Нікополь" був зупинений вертольотом Міноборони Росії Ка-52.

ФСБ також опублікувала координати місця, де на думку спецслужби РФ, українські кораблі порушили кордон Росії. Ця точка розташована за 19 миль від берега Росії і за 14 миль від берега окупованого Криму.

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Судячи з даних, наведених самою ж Росією, як "порушення" кордону РФ, так і застосування зброї на ураження сталося в міжнародних водах.

З координат ФСБ про попереджувальну стрільбу видно, що українські кораблі зайшли на незначну відстань у 12-мильну зону (яка і так є українською). При цьому роісйська спецслужба не повідомляє, як довго українські кораблі там перебували. Можливо, українські судна відхилилися від курсу і Росії було б достатньо попередити про це. У будь-якому разі це ставить під сумнів необхідність застосування зброї і подальше захоплення бронекатерів і буксира ВМС України.

Що сталось в Азовському морі? 25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму та 29 листопада вивезли до СІЗО у Москві.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.