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      Пленных украинских моряков вывозят из СИЗО Симферополя, – Чийгоз

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      Чийгоз сообщил, что пленных моряков вывозят из СИЗО Симферополя
      Чийгоз сообщил, что пленных моряков вывозят из СИЗО Симферополя / Фото из открытых источников

      Задержанных российскими силовиками украинских моряков вывозят из следственного изолятора Симферополя в аннексированном Россией Крыму.

      Об этом сообщил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз в Facebook.

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      Сейчас стало известно, что военнопленных вывозят из СИЗО Симферополя,
      – написал он.

      К слову, в то же время министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что украинские моряки находятся на территории оккупированного полуострова.

      "Мы стараемся сейчас, чтобы Красный Крест получил к ним доступ, и физический и медицинский. Но мы прекрасно понимаем, что и психологическое давление, и физическое давление – все это возможно", – сказал он в эфире телеканала "1+1".

      Климкин добавил, что адвокат Николай Полозов будет координировать защиту моряков.

      Ранее появилась информация, что пленных украинских моряков оккупанты вывозят из Крыма в Москву. В связи с этим уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к России с требованием предоставить информацию о месте нахождения удерживаемых украинских граждан.

      Напомним, три украинских корабли "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" были атакованы россиянами 25 ноября в Азовском море во время приближения к Керченскому проливу. Российские ФСБшники таранили и стреляли по украинским морякам, в результате чего трое были ранены. После этого 24 наших бойцов захватили и взяли в плен. В течение вторника и среды оккупационный суд в Керчи уже арестовал их на 2 месяца – до 25 января, в том числе и раненых.

       

       

      Что случилось в Азовском море?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.

      Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

      29 ноября пленных военных вывезли в Москву в СИЗО.

      РОССИЯ ЗАХВАТИЛА УКРАИНСКИЕ КОРАБЛИ В АЗОВСКОМ МОРЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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      Теги: Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма Конфликт в Азовском море Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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