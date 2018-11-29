Агрессия России в Азовском море: Вышеградская четверка выразила поддержку Украине

Министры иностранных дел стран Вышеградской четверки – Венгрии, Словакии, Польши и Чехии выразили поддержку суверенитета Украины. Министры обсудили захват украинских судов и моряков возле Керченского пролива.

Об этом сообщает госслужба МИД Словакии.

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Так, в столице Словакии Братиславе встретились министры иностранных дел Польши – Яцек Чапутович, Словакии – Мирослав Лайчак, Венгрии – Петер Сийярто, Чехии – Томаш Петршичек.

В ведомстве отмечают, что министры четырех стран выразили "сильную поддержку территориальной целостности Украины". Позиция глав МИД отвечает "духу совместных заявлений ЕС и НАТО".

Кроме того, на встрече также обсудили подготовку саммита Вышеградской четверки и стран "Восточного партнерства", который должен состояться весной 2019 года по случаю 10-летия программы "Восточное партнерство". Речь шла о необходимости активизировать сотрудничество ЕС со странами "Восточного партнерства", в том числе с Украиной.

Напомним, три украинские корабли "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" были атакованы россиянами 25 ноября в Азовском море во время приближения к Керченскому проливу. Российские ФСБшники таранили и стреляли по украинским морякам, в результате чего трое были ранены. После этого 24 наших бойцов захватили и взяли в плен. В течение вторника и среды оккупационный суд в Керчи уже арестовал их на 2 месяца – до 25 января, в том числе и раненых.

Что такое Вышеградская четверка?Вышеградская четверка – блок Польши, Чехии, Венгрии и Словакии, созданный в результате встречи президентов Польши Леха Валенсы и Чехословакии Вацлава Гавела и премьера Венгрии Йожефа Антала 15 февраля 1991 года в венгерском Вышеграде. Главной целью была названа евроатлантическая интеграция.

Что случилось в Азовском море?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.



Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.



29 ноября пленных военных вывезли в Москву в СИЗО.