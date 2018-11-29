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      Агресія Росії в Азовському морі: Вишеградська четвірка висловила підтримку Україні

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      Вишеградська четвірка висловила підтримку Україні через дії Росії в Азовському морі
      Вишеградська четвірка висловила підтримку Україні через дії Росії в Азовському морі / mzv.sk

      Очільники МЗС країн Вишеградської четвірки – Угорщини, Словаччини, Польщі та Чехії – висловили підтримку суверенітету України. Міністри обговорили захоплення українських суден та моряків біля Керченської протоки.

      Про це повідомляє держслужба МЗС Словаччини.

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      Так, у столиці Словаччини Братиславі зустрілись міністри закордонних справ Польщі — Яцек Чапутовіч, Словаччини —Мірослав Лайчак, Угорщини — Петер Сійярто, Чехії — Томаш Петршічек.

      У відомстві наголошують, що міністри чотирьох країн висловили @сильну підтримка територіальної цілісності України". Позиція очільників МЗС відповідає "духові спільних заяв ЄС та НАТО".

      Окрім того, на зустрічі також обговорили підготовку саміту Вишеградської четвірки і країн "Східного партнерства", який має відбутися навесні 2019 року з нагоди 10-ліття програми "Східне партнерство". Йшлося про необхідність активізувати співпрацю ЄС із країнами "Східного партнерства", в тому числі з Україною.

      Нагадаємо, три українські кораблі "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу" були атаковані росіянами 25 листопада в Азовському морі під час наближення до Керченської протоки. Російські ФСБшники таранили та стріляли по українських моряках, внаслідок чого троє були поранені. Після цього 24 наших бійців захопили та взяли в полон. Упродовж вівторка і середи окупаційний суд у Керчі вже арештував їх усіх на 2 місяці – до 25 січня, зокрема й поранених.

      Що таке Вишеградська четвірка?Вишеградська четвірка – угрупування Польщі, Чехії, Угорщини і Словаччини, створене внаслідок зустрічі президентів Польщі Леха Валенси і Чехословаччини Вацлава Гавела та прем'єра Угорщини Йожефа Антала 15 лютого 1991 року в угорському Вишеграді. Головною метою "четвірки" є євроатлантична інтеграція.

      Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі.

      Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.

      29 листопада полонених військових вивезли до Москви у СІЗО.

      РОСІЯ АТАКУВАЛА УКРАЇНСЬКІ КОРАБЛІ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ: ХРОНІКА ПОДІЙ
      Теги: Конфлікт в Азовському морі Угорщина Чехія Словаччина Новини Польщі Україна – Росія Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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