Операцией руководили из Кремля, – военный эксперт о конфликте на Азове

Военные эксперты подтверждают, что руководили операцией непосредственно из Кремля, ведь атаку на судно под флагом Украины планировали осуществить кораблями и авиацией Вооруженных сил России.

Появились новые подробности нападения на украинских моряков в Азовском море – россияне атаку тщательно планировали.

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Накануне 24 канал сообщал, что Служба безопасности Украины обнародовала переговоры пилотов самолета и вертолета, которые атаковали наших моряков. Россияне передают координаты и уточняют цель – корабль украинского флота.

Это переговоры пилота российского самолета с командным центром. Так, он уточняет цель – украинский корабль у Керченского пролива. На записях слышны еще и разговоры экипажа вертолета и корабля "Дон". За несколько минут они таранят буксир "Яны Капу" и отчитываются об обстреле ракетами с неба, которые называют "карандашами".

Кроме того, выяснилось, видео тарана украинского буксира "Яны Капу", которое облетело весь мир, оказалось в сети – из-за желания похвастаться. Его прислал российский военный с корабля "Дон" своей знакомой – хвастался удачной операцией.

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Ольга Суркова выложила запись в YouTube, но почему она так возмутила украинцев – не поняла. Женщине 40 лет, она родом из Челябинска, а после аннексии Крыма переехала в Севастополь. Сейчас в ее видео более двух миллионов просмотров.



Атака России на украинские суда

У Керченского моста украинские судна встретили оккупанты. Путь кораблям под мостом перекрыл сухогруз, якобы он сел на мель, хотя российские катера пропускал. Оказалось, блокировали отступление два буксира, зарегистрированные в Новороссийске и оккупированной Керчи российскими компаниями. Теперь Украина предложит международному сообществу арестовывать их как соучастников атаки.

Военные эксперты подтверждают, руководили операцией непосредственно из Кремля. Ведь атаку на судно под флагом Украины планировали осуществить кораблями и авиацией Вооруженных сил России. Поэтому и скрывать уже нечего.

Такие решения принимает высшее руководство. Командир корабля, конечно, не принимает такого уровня решения. Это открытый акт агрессии одной страны по отношению к другой. Все моряки знают международное морское право и понимают последствия. Одно дело – эмоции, другое – применение оружия на поражение,

– ответил эксперт украинского милитарного портала Тарас Чмут.

Если россияне списывают все на морское право, то и накажут их тем самым. Командование Военно-Морских Сил обратится в Турцию за помощью. Ведь Реджеп Эрдоган сам предложил быть посредником в Азовском конфликте, поэтому попросят Стамбул закрыть движение Босфором для российских судов – как кораблям воюющего государства.

Международные партнеры признают, Украину умышленно провоцируют ударами с моря. И теперь военные действия рискуют переместиться из Донбасса – на воду в Черное и Азовское моря. Поэтому советуют, что надо усиливать флот.

Я думаю, Украину заставили реагировать на угрозу. И военное положение – это вынужденная мера. Сейчас Украине нужно больше усилий вкладывать в развитие Военно-морских сил, больше денег выделять, больше техники,

– сказал военный атташе при посольстве Норвегии в Украине Ган Петер Мидттун.

А Россия не унимается. И только за последние три дня заблокировала 35 судов у Керченского пролива. 18 из них до сих пор не могут заехать в порты Мариуполя и Бердянска с грузом.

Что случилось в Азовском море?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.



Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.