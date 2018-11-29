Операцією керували з Кремля, – військовий експерт про конфлікт на Азові

Військові експерти підтверджують, що керували операцію безпосередньо з Кремля, адже атаку на судно під прапором України планували здійснити кораблями й авіацією Збройних сил Росії.

З’явилися нові подробиці нападу на українських моряків в Азовському морі – росіяни атаку ретельно планували.

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Напередодні 24 канал повідомляв, що Служба безпеки України оприлюднила переговори пілотів літака та гелікоптера, які атакували наших моряків. Росіяни передають координати і уточнюють ціль – корабель українського флоту.



Це переговори пілота російського літака з командним центром. Так, він уточнює ціль – український корабель біля Керченської протоки. На записах чути ще й розмови екіпажу гелікоптера та корабля "Дон". За кілька хвилин вони таранять буксир "Яни Капу" і звітують про обстріл ракетами з неба, які називають "карандашами".

Крім того, з'ясувалося, відео тарану українського буксиру "Яни Капу", яке облетіло весь світ, опинилося в мережі – через бажання похизуватися. Його надіслав російський військовий з корабля "Дон" своїй знайомій – вихвалявся вдалою операцією.

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Ольга Суркова виклала запис в YouTube, але чому він так обурив українців – не зрозуміла. Жінці 40 років, вона родом з Челябінська, а після анексії Криму переїхала в Севастополь. Зараз у її відео більше двох мільйонів переглядів.



Атака Росії на українські судна

Біля Керченського мосту українські судна перестріли окупанти. Шлях кораблям під мостом перекрив суховантаж, нібито він сів на мілину, хоча російські катери пропускав. Виявилося, блокували відступ два буксира, зареєстровані у Новоросійську та окупованій Керчі російськими компаніями. Тепер Україна пропонуватиме міжнародній спільноті арештовувати їх як співучасників атаки.

Військові експерти підтверджують, керували операцію безпосередньо з Кремля. Адже атаку на судно під прапором України планували здійснити кораблями й авіацією Збройних сил Росії. Тож і приховувати уже нічого.

Такі рішення приймає вище керівництво. Командир корабля, звичайно, не приймає такого рівня рішення. Це відкритий акт агресії однієї країни по відношенню до іншої. Всі моряки знають міжнародне морське право та розуміють наслідки. Одна справа – емоції, інша – застосування зброї на ураження,

– відповів експерт українського мілітарного порталу Тарас Чмут.

Якщо росіяни списують все на морське право, то і покарають їх тим самим. Командування Військово-морських Сил звернеться до Туреччину по допомогу. Адже Реджеп Ердоган сам запропонував бути посередником в Азовському конфлікті, тож попросять Стамбул закрити рух Босфором для російських суден – як кораблям воюючої держави.

Міжнародні партнери визнають, Україну навмисне провокують ударами з моря. І тепер воєнні дії ризикують переміститися із Донбасу – на воду в Чорне й Азовське моря. Тому радять, що треба посилювати флот.

Я думаю, Україну змусили реагувати на загрозу. І воєнний стан – це вимушений захід. Зараз Україні потрібно більше зусиль вкладати у розвиток Військово-морських сил, більше грошей виділяти, більше техніки,

– сказав військовий аташе при посольстві Норвегії в Україні Ган Петер Мідттун.

А Росія не вгамовується. І лише за останні три дні заблокувала 35 суден біля Керченської протоки. 18 з них досі не можуть заїхати в порти Маріуполя і Бердянська з вантажем.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі.



Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.