Полонених українських моряків вивозять із СІЗО Сімферополя, – Чийгоз

Затриманих російськими силовиками українських моряків вивозять зі слідчого ізолятора Сімферополя в анексованому Росією Криму.

Про це повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз у Facebook.

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Зараз стало відомо, що військовополонених вивозять із СІЗО Сімферополя,

– написав він.

До слова, водночас міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що українські моряки перебувають на території окупованого півострова.

"Ми намагаємося зараз, щоб Червоний Хрест отримав до них доступ, і фізичний, і медичний. Але ми прекрасно розуміємо, що і психологічний тиск, і фізичний тиск – все це можливо", – сказав він у ефірі телеканалу "1+1".

Клімкін додав, що адвокат Микола Полозов координуватиме захист моряків.

Раніше з’явилась інформація, що полонених українських моряків окупанти вивозять з Криму до Москви. У зв’язку з цим уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулась до Росії з вимогою надати інформацію про місце знаходження утримуваних українських громадян.



Нагадаємо, три українські кораблі "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу" були атаковані росіянами 25 листопада в Азовському морі під час наближення до Керченської протоки. Російські ФСБшники таранили та стріляли по українських моряках, внаслідок чого троє були поранені. Після цього 24 наших бійців захопили та взяли в полон. Упродовж вівторка і середи окупаційний суд у Керчі вже арештував їх усіх на 2 місяці – до 25 січня, зокрема й поранених.

Що сталось в Азовському морі?

25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі.



Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.



29 листопада полонених військових вивезли до Москви у СІЗО.