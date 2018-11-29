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      Полонених українських моряків вивозять із СІЗО Сімферополя, – Чийгоз

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      Чийгоз повідомив, що полонених моряків вивозять із СІЗО Сімферополя
      Чийгоз повідомив, що полонених моряків вивозять із СІЗО Сімферополя / Фото з відкритих джерел

      Затриманих російськими силовиками українських моряків вивозять зі слідчого ізолятора Сімферополя в анексованому Росією Криму.

      Про це повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз у Facebook.

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      Зараз стало відомо, що військовополонених вивозять із СІЗО Сімферополя,
      – написав він.

      До слова, водночас міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що українські моряки перебувають на території окупованого півострова.

      "Ми намагаємося зараз, щоб Червоний Хрест отримав до них доступ, і фізичний, і медичний. Але ми прекрасно розуміємо, що і психологічний тиск, і фізичний тиск – все це можливо", – сказав він у ефірі телеканалу "1+1".

      Клімкін додав, що адвокат Микола Полозов координуватиме захист моряків.

      Раніше з’явилась інформація, що полонених українських моряків окупанти вивозять з Криму до Москви. У зв’язку з цим уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулась до Росії з вимогою надати інформацію про місце знаходження утримуваних українських громадян.

      Нагадаємо, три українські кораблі "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу" були атаковані росіянами 25 листопада в Азовському морі під час наближення до Керченської протоки. Російські ФСБшники таранили та стріляли по українських моряках, внаслідок чого троє були поранені. Після цього 24 наших бійців захопили та взяли в полон. Упродовж вівторка і середи окупаційний суд у Керчі вже арештував їх усіх на 2 місяці – до 25 січня, зокрема й поранених.

      Що сталось в Азовському морі?
      25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі.

      Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.

      29 листопада полонених військових вивезли до Москви у СІЗО.

      РОСІЯ захопила УКРАЇНСЬКІ КОРАБЛІ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ: ХРОНІКА ПОДІЙ
      Теги: Конфлікт в Азовському морі Новини Криму Анексія Криму Україна – Росія Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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