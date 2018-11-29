20:43
29 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ НОВОСТИ ГРУЗИИ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Как будут наполнять бюджет России. Подхалим Михалков
      Вєсті Кремля
      21:29, 28 ноября
      Вести.UA . Порошенко против Ляшко. Болтовня Гройсмана с Меркель
      Вєсті.UA
      19:49, сегодня
      Как бизнесмены в Украине помогают РФ производить опасное оружие
      ЦРУ
      09:00, 28 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Субботники и воскресники
      Згадати все
      00:59, 28 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТОМОС ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ НОВОСТИ ГРУЗИИ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      "Зеки к ним отнеслись с уважением": Чийгоз рассказал об отношении заключенных РФ к нашим морякам

      266 Читати новину українською
      Украинские моряки в плену РФ
      Украинские моряки в плену РФ / obozrevatel.com

      После начала агрессии России против Украины отношение к украинским политзаключенным в российских тюрьмах существенно изменилось. Несокрушимость духа и принципиальная позиция относительно действий Кремля, которые демонстрируют украинцы, дали свой результат.

      Об этом заявил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает "Обозреватель".

      Читайте также: Трамп официально отменил встречу с Путиным из-за событий в Украине

      "Отношение к политзаключенным в тюрьме меняется, и морякам там сразу собрали первые необходимые вещи – сигареты, кофе, чай, сахар. Мне сказали, что к ним отнеслись с уважением. Я имею в виду зеки", – сказал он .

      По информации Чийгоза, пленных украинских военных поместили в так называемый "женский" блок в СИЗО, который называю "Монастырь". Он отличается от других более жесткими внутренними правилами – усиленный контроль ФСИН, максимально ограниченные возможности сообщений между камерами.

      Но я разговаривал с Нариманом (Джеляловым), попросил: учитывая, что родственников там нет и их передвижение будет очень проблематичным с территории Украины в Крым, чтобы организовали очередность, чтобы раз в месяц каждому из моряков заходила "передачка". Другое дело, что сейчас надо настроиться на то, чтобы мы через неделю или через месяц не успокоились, не прекратили помогать!
      – отметил заместитель главы Меджлиса.

      По его словам, захват Россией в плен украинских моряков кардинально отличается от предыдущих дел с украинскими пленниками Кремля. Тогда, мол, захватывали по одному, инкриминируя им какое-то выдуманное преступление, а в случае с украинскими военными поднимается вопрос об открытом военном конфликте.

      Что случилось в Азовском море?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.

      Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.

      28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

      29 ноября пленных военных вывезли в Москву в СИЗО.

      ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО КОНФЛИКТА В АЗОВСКОМ МОРЕ
      •  
      Теги: Украина – Россия Новости России Конфликт в Азовском море Новости Украины Украинцы в плену РФ Аннексия Крыма Новости Крыма Новости политики
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Тест-драйв года: внедорожник Rolls Royce Cullinan
      26 ноября , 14:00 Тест-драйв года: внедорожник Rolls Royce Cullinan
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      День в фото. В Киеве пикетировали "айдаровцы", "ленинопад" добрался до России
       9 апреля 2015 , 00:36
      Порошенко поддержал увеличение минимальной зарплаты до 3200 гривен
       26 октября 2016 , 20:37 1
      Названы самые угоняемые в Украине марки автомобилей
       13 августа , 11:10
      Сколько можно сэкономить, используя электромобиль
       6 ноября , 10:50
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук