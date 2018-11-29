"Зеки к ним отнеслись с уважением": Чийгоз рассказал об отношении заключенных РФ к нашим морякам

После начала агрессии России против Украины отношение к украинским политзаключенным в российских тюрьмах существенно изменилось. Несокрушимость духа и принципиальная позиция относительно действий Кремля, которые демонстрируют украинцы, дали свой результат.

Об этом заявил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает "Обозреватель".

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"Отношение к политзаключенным в тюрьме меняется, и морякам там сразу собрали первые необходимые вещи – сигареты, кофе, чай, сахар. Мне сказали, что к ним отнеслись с уважением. Я имею в виду зеки", – сказал он .

По информации Чийгоза, пленных украинских военных поместили в так называемый "женский" блок в СИЗО, который называю "Монастырь". Он отличается от других более жесткими внутренними правилами – усиленный контроль ФСИН, максимально ограниченные возможности сообщений между камерами.

Но я разговаривал с Нариманом (Джеляловым), попросил: учитывая, что родственников там нет и их передвижение будет очень проблематичным с территории Украины в Крым, чтобы организовали очередность, чтобы раз в месяц каждому из моряков заходила "передачка". Другое дело, что сейчас надо настроиться на то, чтобы мы через неделю или через месяц не успокоились, не прекратили помогать!

– отметил заместитель главы Меджлиса.

По его словам, захват Россией в плен украинских моряков кардинально отличается от предыдущих дел с украинскими пленниками Кремля. Тогда, мол, захватывали по одному, инкриминируя им какое-то выдуманное преступление, а в случае с украинскими военными поднимается вопрос об открытом военном конфликте.

Что случилось в Азовском море?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.



Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.



28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.



29 ноября пленных военных вывезли в Москву в СИЗО.