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      "Зеки до них поставились з повагою": Чийгоз розповів про ставлення в'язнів РФ до наших моряків

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      Українські моряки в полоні РФ
      Українські моряки в полоні РФ / obozrevatel.com

      Після початку агресії Росії проти України ставлення до українських політв'язнів у російських буцегарнях суттєво змінилося. Незламність духу і принципова позиція щодо дій Кремля, які демонструють українці, дали свій результат.

      Про це заявив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, передає "Обозреватель".

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      "До політв'язнів ставлення у в'язниці змінюється, і морякам там відразу зібрали перші необхідні речі — сигарети, каву, чай, цукор. Мені сказали, що до них поставилися з повагою. Я маю на увазі зеки", — сказав він .

      За інформацією Чийгоза, полонених українських військових помістили у так званий "жіночий" блок у СІЗО, який називають "Монастир". Він відрізнається від інших більш жорсткими внутрішніми правилами – посилений контроль ФСВП, максимально обмежені можливості повідомлень між камерами.

      Але я розмовляв із Наріманом (Джеляловим), попросив: враховуючи, що родичів там немає і їхнє пересування буде дуже проблематичним з території України до Криму, щоб організували черговість, щоб раз на місяць кожному з моряків заходила "передачка". Інша річ, що зараз треба налаштуватися на те, щоб ми через тиждень або через місяць не заспокоїлися, не припинили допомагати! 
      — зазначив заступник голови Меджлісу. 

      За його словами, захоплення Росією в полон українських моряків кардинально відрізняється від попередніх справ із українськими бранцями Кремля. Тоді, мовляв, захоплювали по-одному, інкримінуючи їм якийсь вигаданий злочин, а у випадку з українськими військовими порушується питання про відкритий військовий конфлікт.

      Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі.   

      Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.     

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.     

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.     

      28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.     

      29 листопада полонених військових вивезли до Москви у СІЗО.

      Останні новини щодо конфлікту в Азовському морі
      Теги: Україна – Росія Новини Росії Конфлікт в Азовському морі Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 Канал
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