Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ Зеленського у ПАРЄ.

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Що сказав Зеленський під час виступу в ПАРЄ 25 червня

Зеленський виступив у ПАРЄ: дивіться відео

23:28, 25 червня Присутні стоячи привітали завершення виступу президента оплесками.

23:27, 25 червня Злочин агресії має бути зафіксований, засуджений і покараний. Гаага – ідеальне місце для цього. Гаага чекає на здійснення правосуддя.

23:26, 25 червня Економічні санкції проти Росії важливі. Слід підтримувати оборону. Та правосуддя має працювати так, щоб воєнні злочинці не могли ніде сховатися.

23:25, 25 червня Сьогоднішня угода щодо створення трибуналу – лише початок. Далі потрібні реальні кроки, щоб притягнути Путіна та інших злочинців до суду.

23:23, 25 червня Світ потребує справедливого історичного вироку щодо Росії. Він не забуде Нюрнберг. Потім був трибунал по Югославії. Україна дякує тим, хто підтримав створення спеціального трибуналу проти Росії.

23:21, 25 червня Європа відбудувала себе як континент миру після двох війн. Росія ж бореться проти нашого способу життя.