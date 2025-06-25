Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Укрінформ. Документ, який також містить Статут Спецтрибуналу, підписали Президент Зеленський та Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе.

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Трибунал покликаний забезпечити міжнародне розслідування злочину агресії Росії та притягнути до відповідальності вище керівництво Кремля.

Перший крок до трибуналу для Кремля: дивитися відео

Очікується, що трибунал буде створено у партнерстві з міжнародними організаціями та державами, які підтримують принципи міжнародного права.

Спецтрибунал щодо агресії Росії: дивитися відео

Варто зауважити, що російське керівництво не уникне відповідальності за війну в Україні. А агресія РФ повинна отримати юридичну відповідь, яку визнає весь світі.

