Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду". Втім, після публічного резонансу правку все ж розглянули, але змінили формулювання.

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Чому ПАРЄ відмовилася реєструвати правку

Інцидент стався під час підготовки резолюції "Зобов’язання Європи щодо справедливого та сталого миру в Україні", яку ПАРЄ має розглянути в четвер.

Напередодні в асамблеї реєстрували пропозиції до цього документа. Олександр Мережко разом із п’ятьма українськими депутатами, включно з главою делегації ВР, та шведом Маркусом Віхелем подали правку.

У ній пропонувалося визнати Владіміра Путіна терористом "під керівництвом якого були вчинені численні акти терору проти цивільного населення". Однак після публікації усіх пропозицій парламентарів, поправок Мережка там не виявилося.

Журналісти отримали офіційну відповідь від секретаріату, в якій пояснюється причина відмови. Вони письмово повідомили Мережку, що "позначення глави держави як терориста рівносильне використанню образливих і нецензурних термінів, є недоречними в офіційному документі Асамблеї".

Секретаріат посилається на те, що правки не можуть містити персональних образ. Але вибачте, для кожного юриста-міжнародника зрозуміло, що "терорист" – це правовий, юридичний термін. Тим більше, що Асамблея вже визнавала Росію терористичним режимом!,

– пояснив депутат у коментарі журналістам.

Водночас Мережко наголосив, що секретаріат не може визначати, що вважати образливим. За його словами, рішення щодо поправки мають ухвалювати депутати ПАРЄ, які можуть її відхилити. Він вважає відмову в реєстрації його пропозиції актом політичної цензури.

ПАРЄ змінила формулювання, але визнала Путіна відповідальним за терор

Згодом кореспондент "Європейської правди" повідомив, що через публічний резонанс Асамблея погодилася зареєструвати поправку за умови, що українські депутати вилучать із тексту слово "терорист" щодо Путіна. Мережко та інші автори погодилися.

Для розгляду виправленої поправки асамблея була змушена відійти від власних процедур і винесла поправку на голосування без її розгляду у комітеті.

У підсумку на голосування було винесено таке формулювання: "ПАРЄ визнає, що Владімір Путін має бути притягнутий до відповідальності за численні акти терору, скоєні проти цивільного населення під час його правління".

Поправку підтримали 77 депутатів, проти – 1 (бельгійський соціаліст Крістоф Лакруа) проголосував проти, ще 6 утрималися.

У ПАРЄ визнали Лукашенка нелегітимним президентом

Кореспондент Укрінформу повідомив, що ПАРЄ ухвалила резолюцію, в якій зазначила, що Алєксандр Лукашенко не є легітимним президентом Білорусі. Крім того, в Асамблеї наголосили, що вибори, проведені в країні 26 січня 2025 року, не відповідають міжнародним стандартам.

Демократичні вибори неможливі без дотримання прав людини, зокрема свободи вираження поглядів, зібрань та об'єднань.Так звані вибори, організовані в Білорусі 26 січня 2025 року, не відповідають мінімальним міжнародним стандартам демократичних виборів і не мають жодної демократичної довіри,

– йдеться у тексті документа.

З метою дотримання своїх зобов'язань за міжнародним правом, дотримання цінностей Ради Європи та збереження свого суверенітету і незалежності Білорусь має: