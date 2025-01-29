Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду". За відповідне рішення проголосували 114 депутатів ПАРЄ.

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Що відомо про санкції ПАРЄ проти Грузії

Резолюція ПАРЄ висуває жорстку вимогу до грузинської влади – розпочати процес дострокових парламентських виборів, які мають проходити під наглядом Асамблеї.

З політичного глухого кута, коли у Грузії є провал довіри між владою та громадянським суспільством… можна вийти лише через організацію нових справді демократичних парламентських виборів… якщо ці парламентські вибори проходитимуть пуд суворим міжнародним спостереженням,

– йдеться у тексті резолюції.

Зауважимо, що 114 депутатів ПАРЄ проголосували "за", 13 – "проти" і 7 утрималися.

Водночас ПАРЄ затвердила повноваження грузинської парламентської делегації на поточну сесію, але з певними обмеженнями. До їх перегляду Асамблея повернеться у квітні, і їхнє продовження залежатиме від виконання політичних вимог ПАРЄ.

Грузія вийшла з ПАРЄ

Глава парламентської делегації Грузії Тея Цулукіані в коментарі "Європейській правді" заявила про вихід країни з ПАРЄ на тлі жорсткого рішення Асамблеї, яка запровадила санкції проти грузинських депутатів.

Про припинення роботи у ПАРЄ очільниця делегації оголосила через годину після ухвалення Асамблеєю рішення щодо санкцій проти Грузії.