Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду". За соответствующее решение проголосовали 114 депутатов ПАСЕ.

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Что известно о санкциях ПАСЕ против Грузии

Резолюция ПАСЕ выдвигает жесткое требование к грузинской власти – начать процесс досрочных парламентских выборов, которые должны проходить под наблюдением Ассамблеи.

Из политического тупика, когда в Грузии есть провал доверия между властью и гражданским обществом... можно выйти только через организацию новых действительно демократических парламентских выборов... если эти парламентские выборы будут проходить под строгим международным наблюдением,

– говорится в тексте резолюции.

Заметим, что 114 депутатов ПАСЕ проголосовали "за", 13 – "против" и 7 воздержались.

В то же время ПАСЕ утвердила полномочия грузинской парламентской делегации на текущую сессию, но с определенными ограничениями. К их пересмотру Ассамблея вернется в апреле, и их продолжение будет зависеть от выполнения политических требований ПАСЕ.

Грузия вышла из ПАСЕ

Глава парламентской делегации Грузии Тея Цулукиани в комментарии "Европейской правде" заявила о выходе страны из ПАСЕ на фоне жесткого решения Ассамблеи, которая ввела санкции против грузинских депутатов.

О прекращении работы в ПАСЕ руководительница делегации объявила через час после принятия Ассамблеей решения о санкциях против Грузии.