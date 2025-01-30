Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду". Впрочем, после публичного резонанса правку все же рассмотрели, но изменили формулировку.

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Почему ПАСЕ отказалась регистрировать правку

Инцидент произошел во время подготовки резолюции "Обязательства Европы по справедливому и устойчивому миру в Украине", которую ПАСЕ должна рассмотреть в четверг.

Накануне в ассамблее регистрировали предложения к этому документу. Александр Мережко вместе с пятью украинскими депутатами, включая главу делегации ВР, и шведом Маркусом Вихелем подали правку.

В ней предлагалось признать Владимира Путина террористом "под руководством которого были совершены многочисленные акты террора против гражданского населения". Однако после публикации всех предложений парламентариев, поправок Мережко там не оказалось.

Журналисты получили официальный ответ от секретариата, в котором объясняется причина отказа. Они письменно сообщили Мережко, что "обозначение главы государства как террориста равносильно использованию оскорбительных и нецензурных терминов, являются неуместными в официальном документе Ассамблеи".

Секретариат ссылается на то, что правки не могут содержать персональных оскорблений. Но извините, для каждого юриста-международника понятно, что "террорист" – это правовой, юридический термин. Тем более, что Ассамблея уже признавала Россию террористическим режимом!,

– пояснил депутат в комментарии журналистам.

В то же время Мережко отметил, что секретариат не может определять, что считать оскорбительным. По его словам, решение по поправке должны принимать депутаты ПАСЕ, которые могут ее отклонить. Он считает отказ в регистрации его предложения актом политической цензуры.

ПАСЕ изменила формулировку, но признала Путина ответственным за террор

Впоследствии корреспондент "Европейской правды" сообщил, что из-за публичного резонанса Ассамблея согласилась зарегистрировать поправку при условии, что украинские депутаты изымут из текста слово "террорист" в отношении Путина. Мережко и другие авторы согласились.

Для рассмотрения исправленной поправки ассамблея была вынуждена отойти от собственных процедур и вынесла поправку на голосование без ее рассмотрения в комитете.

В итоге на голосование была вынесена следующая формулировка: "ПАСЕ признает, что Владимир Путин должен быть привлечен к ответственности за многочисленные акты террора, совершенные против гражданского населения во время его правления".

Поправку поддержали 77 депутатов, против – 1 (бельгийский социалист Кристоф Лакруа) проголосовал против, еще 6 воздержались.

В ПАСЕ признали Лукашенко нелегитимным президентом

Корреспондент Укринформа сообщил, что ПАСЕ приняла резолюцию, в которой отметила, что Александр Лукашенко не является легитимным президентом Беларуси. Кроме того, в Ассамблее отметили, что выборы, проведены в стране 26 января 2025 года, не соответствуют международным стандартам.

Демократические выборы невозможны без соблюдения прав человека, в частности свободы выражения взглядов, собраний и объединений. так называемые выборы, организованные в Беларуси 26 января 2025 года, не соответствуют минимальным международным стандартам демократических выборов и не имеют никакого демократического доверия,

– говорится в тексте документа.

С целью соблюдения своих обязательств по международному праву, соблюдения ценностей Совета Европы и сохранения своего суверенитета и независимости Беларусь должна: