Однак, як зазначає МЗС, резолюція не лише підтверджує визнання Голодомору 1932 – 1933 років актом геноциду проти українського народу, але й підкреслює сучасні геноцидні наміри Росії в її агресії проти України.

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ПАРЄ ухвалила резолюцію

За ухвалення відповідного документа на засіданні ПАРЄ, яке відбулося сьогодні, 3 жовтня, одноголосно проголосували 80 учасників засідання. В українському МЗС наголосили, що це важливе рішення вшановує пам'ять мільйонів українців, які загинули внаслідок штучного голоду, організованого радянським режимом.

Таким чином, як зауважують у відомстві, визнаючи свідому політику, що призвела до масового голоду з метою знищення української національної ідентичності, Парламентська асамблея Ради Європи підкреслює важливість історичної правди та справедливості.

У резолюції ПАРЄ звертає особливу увагу на прямий зв'язок між минулими злочинами та сучасними звірствами Росії. Систематичні атаки проти цивільних людей, знищення цивільної інфраструктури, примусова депортація українських дітей та масові воєнні злочини й злочини проти людяності свідчать про геноцидний намір, спрямований на знищення української ідентичності,

– йдеться у повідомленні міністерства.

Там також закликали "всі нації й міжнародні організації" визнати Голодомор 1932 – 1933 років геноцидом проти українського народу, засудити поточні агресивні та геноцидні дії Росії й підтримати Україну в її боротьбі за свободу, права людини й верховенство права.

Нагадаємо, ще у березні 2022 року Парламентська Асамблея Ради Європи, попри спроби Москви уникнути покарання, ухвалила рішення про вигнання Росії.