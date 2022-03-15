За таке рішення проголосували 216 членів Асамблеї, проти не було жодного голосу, водночас утрималися при голосуванні 3 політиків.

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ПАРЄ одноголосно ухвалила рішення про вигнання Росії

Парламентська Асамблея Ради Європи, попри спроби Москви уникнути покарання, ухвалила рішення про вигнання Росії.

У погодженому документі орган рекомендує припинити членство держави-агресорки в Раді Європи через несумісність її дій з принципами організації. Однак, враховуючи те, що Росія до кінця 2022 року формально лишається учасником організації – ПАРЄ просить пришвидшити розгляд позовів проти неї в Європейському суді з прав людини.

Асамблея вважає, що Комітет міністрів має попросити Російську Федерацію вийти з Ради Європи. Якщо вона не виконає запит, Асамблея пропонує комітету передбачити негайну можливу дату, з якої держава-агресорка припинить бути членом Ради Європи.

Попри вихід Росії з організації, ПАРЄ все ж хоче продовжити підтримку недержавних інституцій, які протидіють диктатурі Володимира Путіна. Рішення скеровує Раду Європи "підтримувати та взаємодіяти з правозахисниками, демократичними силами, вільними ЗМІ та незалежним громадянським суспільством у Росії".

Асамблея закликала допомогти Україні захистити повітряний простір

Спочатку ПАРЄ не планувала підтримувати поправки, які стосуються створення безпольотної зони, надання Україні військової допомоги. Але після тривалих дискусій Асамблея вже ж погодила компромісну формулу.

ПАРЄ закликала усі держави, які залишилися в організації після вигнання Росії, "розглянути можливість збільшення їхньої допомоги Україні в її зусиллях з посилення захисту своєї території, включаючи її повітряний простір, аби зменшити людські втрати та трагічні гуманітарні наслідки загарбницької війни зі сторони Росії".

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