За такое решение проголосовали 216 человек, против не было ни одного голоса, в то же время воздержались при голосовании 3 человека.

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ПАСЕ единогласно приняла решение об изгнании России

Парламентская ассамблея Совета Европы, несмотря на попытки Москвы избежать наказания, приняла решение об изгнании России.

В согласованном документе орган рекомендует прекратить членство государства-агрессора в Совете Европы из-за несовместимости ее действий с принципами организации. Однако, учитывая, что Россия до конца 2022 года формально остается участником организации – ПАСЕ просит ускорить рассмотрение исков против нее в Европейском суде по правам человека.

Несмотря на выход России из организации, ПАСЕ хочет продолжить поддержку негосударственных институтов, противодействующих диктатуре Владимира Путина. Решение направляет Совет Европы "поддерживать и взаимодействовать с правозащитниками, демократическими силами, свободными СМИ и независимым гражданским обществом в России".

Ассамблея призвала помочь Украине защитить воздушное пространство

Сначала ПАСЕ не планировала поддерживать поправки, касающиеся создания бесполетной зоны, предоставления Украине военной помощи и тому подобное, объясняя, что Совет Европы не занимается вопросами безопасности. Однако после продолжительной дискуссии ассамблея также поддержала компромиссную формулу: ПАСЕ призвала все государства, оставшиеся в организации после изгнания России, "рассмотреть возможность увеличения их помощи Украине в ее усилиях по усилению защиты своей территории, включая ее воздушное пространство, чтобы уменьшить человеческие потери и трагические гуманитарные последствия захватнической войны со стороны России".