Об этом якобы говорится в документе, который попал в украинское издание "Европейская правда". Проект решения имеет целью инициировать окончательное исключение России из Совета Европы.

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По данным издания, документ будет вынесен на голосование вечером 15 марта. В проект депутатами был подан ряд правок, одна из которых, в частности, касается Приднестровья.

Представители Румынии, Украины, Франции, Эстонии, Грузии, Турции и Великобритании в ПАСЕ предложили ассамблеи официально признать оккупацию Россией части Молдовы. Решение предлагает задекларировать, что ранее "Россия совершила акт военной агрессии против Республики Молдова и, соответственно, оккупировала ее Приднестровский регион".

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По информации "Европейской правды", комитет, рассматривавший решение о внесении такой правки, принял ее единогласно. Это, к слову, может стать первым официальным признанием Приднестровья оккупированной Россией территорией на столь высоком уровне.

Добавим, что представители Молдовы не стали соавторами правки. Впрочем, несмотря на единогласное ее принятие, возражать против признания оккупации они также не стали.

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