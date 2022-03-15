Об этом решении сообщил глава МИД России Сергей Лавров, о чем говорится в письме, которое он передал генсеку СЕ, сообщают российские СМИ.

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Российские чиновники подчеркивают, мол, РФ выходит из Совета Европы по своей воле, "это взвешенное и обдуманное решение".

По их словам, решение о выходе было принято в разгар очередной антироссийской дискуссии. Кроме того, Россия не планирует выплачивать в 2022 году ежегодный взнос в Совет Европы. Вроде бы из-за "беспрецедентного политического и санкционного давления на РФ".

Там добавляют, что "вся ответственность за разрыв диалога Москвы с Советом Европы лежит на странах НАТО".