Про таке рішення повідомив глава МЗС Росії Сергій Лавров, про що йдеться у листі, який він передав генсеку РЄ, повідомляють російські ЗМІ.
До теми Вже на днях Росію можуть виключити з Ради Європи, – Кравчук
Російські чиновники наголошують, мовляв, РФ виходить із Ради Європи з власної волі, "це виважене та обдумане рішення".
За їх словами, рішення про вихід було прийнято в розпал чергової антиросійської дискусії. Окрім того, Росія не планує виплачувати у 2022 році щорічний внесок до Ради Європи. Начебто через "безпрецедентний політичний та санкційний тиск на РФ".
Там додають, що "вся відповідальність за розрив діалогу Москви з Радою Європи лежать на країнах НАТО".
До слова, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступив на екстреній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи. Глава уряду закликав виключити Росію з Ради Європи за вторгнення в Україну.
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