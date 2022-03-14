Росія сама призупинила роботу в ПАРЄ, щоб уникнути покарання

Шмигаль під час свого виступу звернув увагу, що Росія сама призупинила роботу в ПАРЄ, повідомляє 24 канал. За словами глави уряду, це відображає бажання Путіна уникнути покарання.

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"Сьогодні делегація Росії сама призупинила роботу в Парламентській асамблеї Ради Європи. Впевнений, це лише відображує бажання Путіна уникнути покарання та обмежити тисячі скарг з боку українських громадян за всі злочини, що він та його поплічники скоїли проти України протягом останніх восьми років", – сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр зазначив, що уникнути покарання за геноцид та тероризм – неможливо. Тому Шмигаль закликав бути ще жорсткішими у відповіді.

Ми вимагаємо ухвалити рішення про негайне виключення Росії з Ради Європи!

– сказав Шмигаль.

Додамо, що Росія більше не зможе брати участь у Кабміні Ради Європи. Також агресорів вигнали з Парламентської Асамблеї.

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