Россия сама приостановила работу в ПАСЕ во избежание наказания

Шмигаль на своем выступлении обратил внимание, что Россия сама приостановила работу в ПАСЕ, сообщает 24 канал. По словам главы правительства, это отражает желание Путина избежать наказания.

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"Сегодня делегация России сама приостановила работу в Парламентской ассамблее Совета Европы. Уверен, это лишь отражает желание Путина избежать наказания и ограничить тысячи жалоб со стороны украинских граждан за все преступления, которые он и его приспешники совершили против Украины в течение последних восьми лет", – сказал Шмигаль.

Премьер-министр отметил, что избежать наказания за геноцид и терроризм невозможно. Поэтому Шмигаль призвал быть еще более жесткими в ответе.

Мы требуем принять решение о немедленном исключении России из Совета Европы!,

– сказал Шмигаль.

Добавим, что Россия больше не сможет участвовать в Кабмине Совета Европы. Также агрессоры были изгнаны из Парламентской Ассамблеи.

Выступление Шмыгаля перед ПАСЕ, 14 марта 2022: смотрите видео