Теперь Россия не сможет участвовать в Кабмине Совета Европы. Также агрессоров выгнали из Парламентской Ассамблеи.

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Что этому предшествовало

За сутки с начала полномасштабного вторжения России в Украину в ПАСЕ собрали больше 70 подписей из 21 страны. Они требовали аннулировать полномочия России в Ассамблее.

Об этом сообщила глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева. Она заявила, что невозможно больше терпеть и потакать агрессору.

Впоследствии президент ПАСЕ Тини Кокс требовал у России немедленно прекратить военные действия и забрать свою армию из Украины. Он созвал срочное заседание Совместного комитета между Комитетом министров и ПАСЕ.

К сожалению, только сейчас мы получаем четкие жесткие месседжи – формируем европейское общественное мнение. Они поражены, и наши союзники с нами,

– добавила глава делегации.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию.



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