Теперь Россия не сможет участвовать в Кабмине Совета Европы. Также агрессоров выгнали из Парламентской Ассамблеи.
По теме Россия напала на Украину: хронология основных событий
Что этому предшествовало
За сутки с начала полномасштабного вторжения России в Украину в ПАСЕ собрали больше 70 подписей из 21 страны. Они требовали аннулировать полномочия России в Ассамблее.
Об этом сообщила глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева. Она заявила, что невозможно больше терпеть и потакать агрессору.
Впоследствии президент ПАСЕ Тини Кокс требовал у России немедленно прекратить военные действия и забрать свою армию из Украины. Он созвал срочное заседание Совместного комитета между Комитетом министров и ПАСЕ.
К сожалению, только сейчас мы получаем четкие жесткие месседжи – формируем европейское общественное мнение. Они поражены, и наши союзники с нами,
– добавила глава делегации.