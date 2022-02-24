Об этом заявила глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева. За сутки собрали более 70 подписей из 21 страны, чтобы аннулировать полномочия России в Ассамблее.

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"Как постоянная делегация мы сообщаем, что и на парламентском, и на правительственном уровнях продолжается работа по исключению России из Совета Европы. Больше терпеть и потакать агрессору невозможно", – подчеркнула она.

По словам Мезенцева, президент ПАСЕ Тини Кокс выступил с жестким заявлением, призвав Россию немедленно прекратить военные действия и вывести свои силы из Украины.

Он созвал срочное заседание Совместного комитета между Комитетом министров и ПАСЕ, чтобы координировать согласованную реакцию на кризис в Европе.

К сожалению, только сейчас мы получаем четкие жесткие месседжи – формируем европейское общественное мнение. Они поражены и наши союзники с нами,

– добавила глава делегации.

Президент ПАСЕ также предложил Бюро Ассамблеи ускорить вторую сессию, чтобы немедленно разрешить ситуацию.

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